Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 74,23% 25,77175.20060.814295.0511.2281.193% 97239.215236.014% 83Merkez% 73,03% 26,9742.95615.86267.998251243% 9759.78958.818% 89Akdağmadeni% 79,08% 20,9217.0784.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 74,23
|% 25,77
|175.200
|60.814
|295.051
|1.228
|1.193
|% 97
|239.215
|236.014
|% 83
|Merkez
|% 73,03
|% 26,97
|42.956
|15.862
|67.998
|251
|243
|% 97
|59.789
|58.818
|% 89
|Akdağmadeni
|% 79,08
|% 20,92
|17.078
|4.518
|29.871
|135
|129
|% 96
|21.828
|21.596
|% 75
|Aydıncık
|% 81,66
|% 18,34
|5.281
|1.186
|7.217
|38
|36
|% 95
|6.469
|6.467
|% 90
|Boğazlıyan
|% 56,34
|% 43,66
|10.885
|8.435
|24.838
|94
|91
|% 97
|19.643
|19.320
|% 82
|Çandır
|% 59,19
|% 40,81
|1.485
|1.024
|3.344
|14
|14
|% 100
|2.589
|2.509
|% 77
|Çayıralan
|% 64,15
|% 35,85
|4.053
|2.265
|9.642
|41
|41
|% 100
|6.463
|6.318
|% 67
|Çekerek
|% 81,76
|% 18,24
|10.344
|2.307
|14.422
|69
|69
|% 100
|12.777
|12.651
|% 89
|Kadışehri
|% 85,83
|% 14,17
|5.892
|973
|8.183
|36
|36
|% 100
|6.955
|6.865
|% 85
|Saraykent
|% 89,7
|% 10,3
|5.304
|609
|8.490
|35
|35
|% 100
|6.024
|5.913
|% 71
|Sarıkaya
|% 81,01
|% 18,99
|14.294
|3.351
|23.832
|102
|102
|% 100
|17.727
|17.645
|% 74
|Sorgun
|% 82,39
|% 17,61
|35.669
|7.625
|54.461
|210
|198
|% 94
|43.771
|43.294
|% 86
|Şefaatli
|% 64,33
|% 35,67
|6.062
|3.362
|11.491
|67
|67
|% 100
|9.570
|9.424
|% 83
|Yenifakılı
|% 53,52
|% 46,48
|1.923
|1.670
|4.285
|19
|19
|% 100
|3.687
|3.593
|% 86
|Yerköy
|% 64,69
|% 35,31
|13.974
|7.627
|26.977
|117
|113
|% 97
|21.923
|21.601
|% 84