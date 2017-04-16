Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 74,23% 25,77175.20060.814295.0511.2281.193% 97239.215236.014% 83Merkez% 73,03% 26,9742.95615.86267.998251243% 9759.78958.818% 89Akdağmadeni% 79,08% 20,9217.0784.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 74,23% 25,77175.20060.814295.0511.2281.193% 97239.215236.014% 83
Merkez% 73,03% 26,9742.95615.86267.998251243% 9759.78958.818% 89
Akdağmadeni% 79,08% 20,9217.0784.51829.871135129% 9621.82821.596% 75
Aydıncık% 81,66% 18,345.2811.1867.2173836% 956.4696.467% 90
Boğazlıyan% 56,34% 43,6610.8858.43524.8389491% 9719.64319.320% 82
Çandır% 59,19% 40,811.4851.0243.3441414% 1002.5892.509% 77
Çayıralan% 64,15% 35,854.0532.2659.6424141% 1006.4636.318% 67
Çekerek% 81,76% 18,2410.3442.30714.4226969% 10012.77712.651% 89
Kadışehri% 85,83% 14,175.8929738.1833636% 1006.9556.865% 85
Saraykent% 89,7% 10,35.3046098.4903535% 1006.0245.913% 71
Sarıkaya% 81,01% 18,9914.2943.35123.832102102% 10017.72717.645% 74
Sorgun% 82,39% 17,6135.6697.62554.461210198% 9443.77143.294% 86
Şefaatli% 64,33% 35,676.0623.36211.4916767% 1009.5709.424% 83
Yenifakılı% 53,52% 46,481.9231.6704.2851919% 1003.6873.593% 86
Yerköy% 64,69% 35,3113.9747.62726.977117113% 9721.92321.601% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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