Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 75,56% 24,4489.87229.075295.0511.228646% 53120.318118.947% 81Merkez% 74,26% 25,7421.3267.39367.998251122% 4929.16428.719% 88Akdağmadeni% 79,65% 20,3511.7362.99929.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 75,56
|% 24,44
|89.872
|29.075
|295.051
|1.228
|646
|% 53
|120.318
|118.947
|% 81
|Merkez
|% 74,26
|% 25,74
|21.326
|7.393
|67.998
|251
|122
|% 49
|29.164
|28.719
|% 88
|Akdağmadeni
|% 79,65
|% 20,35
|11.736
|2.999
|29.871
|135
|85
|% 63
|14.809
|14.735
|% 73
|Aydıncık
|% 79,04
|% 20,96
|3.308
|877
|7.217
|38
|25
|% 66
|4.185
|4.185
|% 88
|Boğazlıyan
|% 59,16
|% 40,84
|4.762
|3.288
|24.838
|94
|38
|% 40
|8.171
|8.050
|% 80
|Çandır
|% 59,19
|% 40,81
|1.485
|1.024
|3.344
|14
|14
|% 100
|2.589
|2.509
|% 77
|Çayıralan
|% 64,11
|% 35,89
|3.534
|1.978
|9.642
|41
|36
|% 88
|5.644
|5.512
|% 67
|Çekerek
|% 90,72
|% 9,28
|5.908
|604
|14.422
|69
|37
|% 54
|6.566
|6.512
|% 91
|Kadışehri
|% 82,48
|% 17,52
|4.370
|928
|8.183
|36
|30
|% 83
|5.360
|5.298
|% 84
|Saraykent
|% 88,33
|% 11,67
|992
|131
|8.490
|35
|5
|% 14
|1.142
|1.123
|% 71
|Sarıkaya
|% 81,7
|% 18,3
|10.989
|2.461
|23.832
|102
|77
|% 75
|13.476
|13.450
|% 74
|Sorgun
|% 83,88
|% 16,12
|13.695
|2.632
|54.461
|210
|95
|% 45
|16.447
|16.327
|% 87
|Şefaatli
|% 67,84
|% 32,16
|2.274
|1.078
|11.491
|67
|31
|% 46
|3.412
|3.352
|% 84
|Yenifakılı
|% 53,52
|% 46,48
|1.923
|1.670
|4.285
|19
|19
|% 100
|3.687
|3.593
|% 86
|Yerköy
|% 63,96
|% 36,04
|3.570
|2.012
|26.977
|117
|32
|% 27
|5.666
|5.582
|% 85