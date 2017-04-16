Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 75,56% 24,4489.87229.075295.0511.228646% 53120.318118.947% 81Merkez% 74,26% 25,7421.3267.39367.998251122% 4929.16428.719% 88Akdağmadeni% 79,65% 20,3511.7362.99929.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 75,56% 24,4489.87229.075295.0511.228646% 53120.318118.947% 81
Merkez% 74,26% 25,7421.3267.39367.998251122% 4929.16428.719% 88
Akdağmadeni% 79,65% 20,3511.7362.99929.87113585% 6314.80914.735% 73
Aydıncık% 79,04% 20,963.3088777.2173825% 664.1854.185% 88
Boğazlıyan% 59,16% 40,844.7623.28824.8389438% 408.1718.050% 80
Çandır% 59,19% 40,811.4851.0243.3441414% 1002.5892.509% 77
Çayıralan% 64,11% 35,893.5341.9789.6424136% 885.6445.512% 67
Çekerek% 90,72% 9,285.90860414.4226937% 546.5666.512% 91
Kadışehri% 82,48% 17,524.3709288.1833630% 835.3605.298% 84
Saraykent% 88,33% 11,679921318.490355% 141.1421.123% 71
Sarıkaya% 81,7% 18,310.9892.46123.83210277% 7513.47613.450% 74
Sorgun% 83,88% 16,1213.6952.63254.46121095% 4516.44716.327% 87
Şefaatli% 67,84% 32,162.2741.07811.4916731% 463.4123.352% 84
Yenifakılı% 53,52% 46,481.9231.6704.2851919% 1003.6873.593% 86
Yerköy% 63,96% 36,043.5702.01226.97711732% 275.6665.582% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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