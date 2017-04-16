Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 77,9% 22,160.24717.087295.0511.228450% 3778.15077.334% 82Merkez% 76,58% 23,4213.2854.06267.99825179% 3117.58617.347% 88Akdağmadeni% 82,62% 17,387.7381.62829.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 77,9
|% 22,1
|60.247
|17.087
|295.051
|1.228
|450
|% 37
|78.150
|77.334
|% 82
|Merkez
|% 76,58
|% 23,42
|13.285
|4.062
|67.998
|251
|79
|% 31
|17.586
|17.347
|% 88
|Akdağmadeni
|% 82,62
|% 17,38
|7.738
|1.628
|29.871
|135
|62
|% 46
|9.403
|9.366
|% 71
|Aydıncık
|% 84,17
|% 15,83
|2.159
|406
|7.217
|38
|20
|% 53
|2.565
|2.565
|% 89
|Boğazlıyan
|% 60,38
|% 39,62
|3.380
|2.218
|24.838
|94
|28
|% 30
|5.676
|5.598
|% 78
|Çandır
|% 59,19
|% 40,81
|1.485
|1.024
|3.344
|14
|14
|% 100
|2.589
|2.509
|% 77
|Çayıralan
|% 69,67
|% 30,33
|2.752
|1.198
|9.642
|41
|24
|% 59
|4.041
|3.950
|% 71
|Çekerek
|% 93,29
|% 6,71
|5.187
|373
|14.422
|69
|30
|% 43
|5.604
|5.560
|% 91
|Kadışehri
|% 81,85
|% 18,15
|3.405
|755
|8.183
|36
|25
|% 69
|4.200
|4.160
|% 84
|Saraykent
|% 88,33
|% 11,67
|992
|131
|8.490
|35
|5
|% 14
|1.142
|1.123
|% 71
|Sarıkaya
|% 80,46
|% 19,54
|7.439
|1.807
|23.832
|102
|55
|% 54
|9.263
|9.246
|% 75
|Sorgun
|% 86,85
|% 13,15
|9.212
|1.395
|54.461
|210
|68
|% 32
|10.650
|10.607
|% 88
|Şefaatli
|% 67,1
|% 32,9
|879
|431
|11.491
|67
|14
|% 21
|1.331
|1.310
|% 84
|Yenifakılı
|% 56,8
|% 43,2
|1.759
|1.338
|4.285
|19
|17
|% 89
|3.191
|3.097
|% 87
|Yerköy
|% 64,17
|% 35,83
|575
|321
|26.977
|117
|9
|% 8
|909
|896
|% 89