Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 77,9% 22,160.24717.087295.0511.228450% 3778.15077.334% 82Merkez% 76,58% 23,4213.2854.06267.99825179% 3117.58617.347% 88Akdağmadeni% 82,62% 17,387.7381.62829.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 77,9% 22,160.24717.087295.0511.228450% 3778.15077.334% 82
Merkez% 76,58% 23,4213.2854.06267.99825179% 3117.58617.347% 88
Akdağmadeni% 82,62% 17,387.7381.62829.87113562% 469.4039.366% 71
Aydıncık% 84,17% 15,832.1594067.2173820% 532.5652.565% 89
Boğazlıyan% 60,38% 39,623.3802.21824.8389428% 305.6765.598% 78
Çandır% 59,19% 40,811.4851.0243.3441414% 1002.5892.509% 77
Çayıralan% 69,67% 30,332.7521.1989.6424124% 594.0413.950% 71
Çekerek% 93,29% 6,715.18737314.4226930% 435.6045.560% 91
Kadışehri% 81,85% 18,153.4057558.1833625% 694.2004.160% 84
Saraykent% 88,33% 11,679921318.490355% 141.1421.123% 71
Sarıkaya% 80,46% 19,547.4391.80723.83210255% 549.2639.246% 75
Sorgun% 86,85% 13,159.2121.39554.46121068% 3210.65010.607% 88
Şefaatli% 67,1% 32,987943111.4916714% 211.3311.310% 84
Yenifakılı% 56,8% 43,21.7591.3384.2851917% 893.1913.097% 87
Yerköy% 64,17% 35,8357532126.9771179% 8909896% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR