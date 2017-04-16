Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 80,65% 19,3536.9038.854295.0511.228306% 2546.23545.757% 82Merkez% 81,39% 18,616.3521.45267.99825144% 187.9147.804% 88Akdağmadeni% 85,69% 14,314.90481929.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 80,65
|% 19,35
|36.903
|8.854
|295.051
|1.228
|306
|% 25
|46.235
|45.757
|% 82
|Merkez
|% 81,39
|% 18,61
|6.352
|1.452
|67.998
|251
|44
|% 18
|7.914
|7.804
|% 88
|Akdağmadeni
|% 85,69
|% 14,31
|4.904
|819
|29.871
|135
|45
|% 33
|5.750
|5.723
|% 72
|Aydıncık
|% 86,97
|% 13,03
|988
|148
|7.217
|38
|14
|% 37
|1.136
|1.136
|% 92
|Boğazlıyan
|% 64,52
|% 35,48
|1.715
|943
|24.838
|94
|16
|% 17
|2.695
|2.658
|% 75
|Çandır
|% 59,17
|% 40,83
|1.123
|775
|3.344
|14
|11
|% 79
|1.957
|1.898
|% 79
|Çayıralan
|% 65,45
|% 34,55
|1.529
|807
|9.642
|41
|16
|% 39
|2.398
|2.336
|% 71
|Çekerek
|% 94,04
|% 5,96
|2.477
|157
|14.422
|69
|18
|% 26
|2.657
|2.634
|% 93
|Kadışehri
|% 86,22
|% 13,78
|3.303
|528
|8.183
|36
|22
|% 61
|3.862
|3.831
|% 86
|Saraykent
|% 88,33
|% 11,67
|992
|131
|8.490
|35
|5
|% 14
|1.142
|1.123
|% 71
|Sarıkaya
|% 82,76
|% 17,24
|4.984
|1.038
|23.832
|102
|38
|% 37
|6.039
|6.022
|% 76
|Sorgun
|% 87,24
|% 12,76
|6.759
|989
|54.461
|210
|53
|% 25
|7.774
|7.748
|% 88
|Şefaatli
|% 72,07
|% 27,93
|351
|136
|11.491
|67
|9
|% 13
|495
|487
|% 87
|Yenifakılı
|% 59,46
|% 40,54
|1.072
|731
|4.285
|19
|11
|% 58
|1.860
|1.803
|% 88
|Yerköy
|% 63,9
|% 36,1
|354
|200
|26.977
|117
|4
|% 3
|556
|554
|% 89