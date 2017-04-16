Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 80,65% 19,3536.9038.854295.0511.228306% 2546.23545.757% 82Merkez% 81,39% 18,616.3521.45267.99825144% 187.9147.804% 88Akdağmadeni% 85,69% 14,314.90481929.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 80,65% 19,3536.9038.854295.0511.228306% 2546.23545.757% 82
Merkez% 81,39% 18,616.3521.45267.99825144% 187.9147.804% 88
Akdağmadeni% 85,69% 14,314.90481929.87113545% 335.7505.723% 72
Aydıncık% 86,97% 13,039881487.2173814% 371.1361.136% 92
Boğazlıyan% 64,52% 35,481.71594324.8389416% 172.6952.658% 75
Çandır% 59,17% 40,831.1237753.3441411% 791.9571.898% 79
Çayıralan% 65,45% 34,551.5298079.6424116% 392.3982.336% 71
Çekerek% 94,04% 5,962.47715714.4226918% 262.6572.634% 93
Kadışehri% 86,22% 13,783.3035288.1833622% 613.8623.831% 86
Saraykent% 88,33% 11,679921318.490355% 141.1421.123% 71
Sarıkaya% 82,76% 17,244.9841.03823.83210238% 376.0396.022% 76
Sorgun% 87,24% 12,766.75998954.46121053% 257.7747.748% 88
Şefaatli% 72,07% 27,9335113611.491679% 13495487% 87
Yenifakılı% 59,46% 40,541.0727314.2851911% 581.8601.803% 88
Yerköy% 63,9% 36,135420026.9771174% 3556554% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Akdağmadeni, Yenifakılı, Boğazlıyan, Saraykent, Kadışehri, Çayıralan, Sarıkaya, Aydıncık, Şefaatli
8