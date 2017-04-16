Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 85,6% 14,414.9382.512295.0511.228146% 1217.57417.450% 84Merkez% 86,32% 13,681.91230367.99825121% 82.2392.215% 90Akdağmadeni% 90,22% 9,782.36225629.87113525% 192.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 85,6% 14,414.9382.512295.0511.228146% 1217.57417.450% 84
Merkez% 86,32% 13,681.91230367.99825121% 82.2392.215% 90
Akdağmadeni% 90,22% 9,782.36225629.87113525% 192.6282.618% 79
Aydıncık% 92,2% 7,8733627.2173810% 26795795% 91
Boğazlıyan% 60% 4042028024.838946% 6716700% 91
Çandır% 68,38% 31,6293433.344141% 7140136% 78
Çayıralan% 79,22% 20,785111349.642416% 15657645% 70
Çekerek% 0% 00014.422690% 000% 0
Kadışehri% 91,55% 8,451.4191318.1833613% 361.5631.550% 84
Saraykent% 87,41% 12,59507738.490353% 9594580% 67
Sarıkaya% 86,85% 13,151.69725723.83210215% 151.9571.954% 78
Sorgun% 89,15% 10,854.84659054.46121037% 185.4515.436% 89
Şefaatli% 64,47% 35,531769711.491673% 4277273% 83
Yenifakılı% 53,02% 46,982372104.285194% 21456447% 91
Yerköy% 24,75% 75,25257626.9771172% 2101101% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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