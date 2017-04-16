Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 85,6% 14,414.9382.512295.0511.228146% 1217.57417.450% 84Merkez% 86,32% 13,681.91230367.99825121% 82.2392.215% 90Akdağmadeni% 90,22% 9,782.36225629.87113525% 192.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 85,6
|% 14,4
|14.938
|2.512
|295.051
|1.228
|146
|% 12
|17.574
|17.450
|% 84
|Merkez
|% 86,32
|% 13,68
|1.912
|303
|67.998
|251
|21
|% 8
|2.239
|2.215
|% 90
|Akdağmadeni
|% 90,22
|% 9,78
|2.362
|256
|29.871
|135
|25
|% 19
|2.628
|2.618
|% 79
|Aydıncık
|% 92,2
|% 7,8
|733
|62
|7.217
|38
|10
|% 26
|795
|795
|% 91
|Boğazlıyan
|% 60
|% 40
|420
|280
|24.838
|94
|6
|% 6
|716
|700
|% 91
|Çandır
|% 68,38
|% 31,62
|93
|43
|3.344
|14
|1
|% 7
|140
|136
|% 78
|Çayıralan
|% 79,22
|% 20,78
|511
|134
|9.642
|41
|6
|% 15
|657
|645
|% 70
|Çekerek
|% 0
|% 0
|0
|0
|14.422
|69
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kadışehri
|% 91,55
|% 8,45
|1.419
|131
|8.183
|36
|13
|% 36
|1.563
|1.550
|% 84
|Saraykent
|% 87,41
|% 12,59
|507
|73
|8.490
|35
|3
|% 9
|594
|580
|% 67
|Sarıkaya
|% 86,85
|% 13,15
|1.697
|257
|23.832
|102
|15
|% 15
|1.957
|1.954
|% 78
|Sorgun
|% 89,15
|% 10,85
|4.846
|590
|54.461
|210
|37
|% 18
|5.451
|5.436
|% 89
|Şefaatli
|% 64,47
|% 35,53
|176
|97
|11.491
|67
|3
|% 4
|277
|273
|% 83
|Yenifakılı
|% 53,02
|% 46,98
|237
|210
|4.285
|19
|4
|% 21
|456
|447
|% 91
|Yerköy
|% 24,75
|% 75,25
|25
|76
|26.977
|117
|2
|% 2
|101
|101
|% 91