Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 91,48% 8,525.123477295.0511.22861% 55.6505.600% 86Merkez% 89% 117449267.99825110% 4855836% 91Akdağmadeni% 96,04% 3,968493529.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 91,48
|% 8,52
|5.123
|477
|295.051
|1.228
|61
|% 5
|5.650
|5.600
|% 86
|Merkez
|% 89
|% 11
|744
|92
|67.998
|251
|10
|% 4
|855
|836
|% 91
|Akdağmadeni
|% 96,04
|% 3,96
|849
|35
|29.871
|135
|11
|% 8
|891
|884
|% 85
|Aydıncık
|% 93,17
|% 6,83
|300
|22
|7.217
|38
|6
|% 16
|322
|322
|% 94
|Boğazlıyan
|% 0
|% 0
|0
|0
|24.838
|94
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çandır
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.344
|14
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çayıralan
|% 82,64
|% 17,36
|238
|50
|9.642
|41
|2
|% 5
|292
|288
|% 72
|Çekerek
|% 0
|% 0
|0
|0
|14.422
|69
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kadışehri
|% 85,96
|% 14,04
|594
|97
|8.183
|36
|6
|% 17
|700
|691
|% 84
|Saraykent
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.490
|35
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sarıkaya
|% 93,6
|% 6,4
|468
|32
|23.832
|102
|5
|% 5
|500
|500
|% 80
|Sorgun
|% 92,83
|% 7,17
|1.930
|149
|54.461
|210
|21
|% 10
|2.090
|2.079
|% 89
|Şefaatli
|% 0
|% 0
|0
|0
|11.491
|67
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Yenifakılı
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.285
|19
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Yerköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|26.977
|117
|0
|% 0
|0
|0
|% 0