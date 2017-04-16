Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 91,48% 8,525.123477295.0511.22861% 55.6505.600% 86Merkez% 89% 117449267.99825110% 4855836% 91Akdağmadeni% 96,04% 3,968493529.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 91,48% 8,525.123477295.0511.22861% 55.6505.600% 86
Merkez% 89% 117449267.99825110% 4855836% 91
Akdağmadeni% 96,04% 3,968493529.87113511% 8891884% 85
Aydıncık% 93,17% 6,83300227.217386% 16322322% 94
Boğazlıyan% 0% 00024.838940% 000% 0
Çandır% 0% 0003.344140% 000% 0
Çayıralan% 82,64% 17,36238509.642412% 5292288% 72
Çekerek% 0% 00014.422690% 000% 0
Kadışehri% 85,96% 14,04594978.183366% 17700691% 84
Saraykent% 0% 0008.490350% 000% 0
Sarıkaya% 93,6% 6,44683223.8321025% 5500500% 80
Sorgun% 92,83% 7,171.93014954.46121021% 102.0902.079% 89
Şefaatli% 0% 00011.491670% 000% 0
Yenifakılı% 0% 0004.285190% 000% 0
Yerköy% 0% 00026.9771170% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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