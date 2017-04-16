Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,73% 50,2771.93372.708172.160463463% 100147.034144.641% 85Merkez% 48,58% 51,4239.00341.28695.922245245% 10081.63280.289% 85Altınova% 55,83% 44,178.7536.92517.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 49,73% 50,2771.93372.708172.160463463% 100147.034144.641% 85
Merkez% 48,58% 51,4239.00341.28695.922245245% 10081.63280.289% 85
Altınova% 55,83% 44,178.7536.92517.8555555% 10015.94115.678% 89
Armutlu% 54,9% 45,13.0302.4896.5452121% 1005.6235.519% 86
Çınarcık% 45,02% 54,987.9819.74721.9555959% 10017.98717.728% 82
Çiftlikköy% 50,2% 49,811.04010.95125.8347171% 10022.35121.991% 87
Termal% 61,87% 38,132.1261.3104.0491212% 1003.5003.436% 86

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