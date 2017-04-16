Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,73% 50,2771.93372.708172.160463463% 100147.034144.641% 85Merkez% 48,58% 51,4239.00341.28695.922245245% 10081.63280.289% 85Altınova% 55,83% 44,178.7536.92517.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 49,73
|% 50,27
|71.933
|72.708
|172.160
|463
|463
|% 100
|147.034
|144.641
|% 85
|Merkez
|% 48,58
|% 51,42
|39.003
|41.286
|95.922
|245
|245
|% 100
|81.632
|80.289
|% 85
|Altınova
|% 55,83
|% 44,17
|8.753
|6.925
|17.855
|55
|55
|% 100
|15.941
|15.678
|% 89
|Armutlu
|% 54,9
|% 45,1
|3.030
|2.489
|6.545
|21
|21
|% 100
|5.623
|5.519
|% 86
|Çınarcık
|% 45,02
|% 54,98
|7.981
|9.747
|21.955
|59
|59
|% 100
|17.987
|17.728
|% 82
|Çiftlikköy
|% 50,2
|% 49,8
|11.040
|10.951
|25.834
|71
|71
|% 100
|22.351
|21.991
|% 87
|Termal
|% 61,87
|% 38,13
|2.126
|1.310
|4.049
|12
|12
|% 100
|3.500
|3.436
|% 86