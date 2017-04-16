Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,75% 50,2571.96772.704172.160463463% 100147.044144.671% 85Merkez% 48,58% 51,4239.00541.28695.922245245% 10081.63280.291% 85Altınova% 55,88% 44,128.7546.91217.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 49,75
|% 50,25
|71.967
|72.704
|172.160
|463
|463
|% 100
|147.044
|144.671
|% 85
|Merkez
|% 48,58
|% 51,42
|39.005
|41.286
|95.922
|245
|245
|% 100
|81.632
|80.291
|% 85
|Altınova
|% 55,88
|% 44,12
|8.754
|6.912
|17.855
|55
|55
|% 100
|15.929
|15.666
|% 89
|Armutlu
|% 54,94
|% 45,06
|3.021
|2.478
|6.545
|21
|21
|% 100
|5.590
|5.499
|% 85
|Çınarcık
|% 45,09
|% 54,91
|8.020
|9.768
|21.955
|59
|59
|% 100
|18.042
|17.788
|% 82
|Çiftlikköy
|% 50,21
|% 49,79
|11.041
|10.950
|25.834
|71
|71
|% 100
|22.351
|21.991
|% 87
|Termal
|% 61,87
|% 38,13
|2.126
|1.310
|4.049
|12
|12
|% 100
|3.500
|3.436
|% 86