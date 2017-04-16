Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,75% 50,2571.96772.704172.160463463% 100147.044144.671% 85Merkez% 48,58% 51,4239.00541.28695.922245245% 10081.63280.291% 85Altınova% 55,88% 44,128.7546.91217.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 49,75% 50,2571.96772.704172.160463463% 100147.044144.671% 85
Merkez% 48,58% 51,4239.00541.28695.922245245% 10081.63280.291% 85
Altınova% 55,88% 44,128.7546.91217.8555555% 10015.92915.666% 89
Armutlu% 54,94% 45,063.0212.4786.5452121% 1005.5905.499% 85
Çınarcık% 45,09% 54,918.0209.76821.9555959% 10018.04217.788% 82
Çiftlikköy% 50,21% 49,7911.04110.95025.8347171% 10022.35121.991% 87
Termal% 61,87% 38,132.1261.3104.0491212% 1003.5003.436% 86

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