Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,77% 50,2371.98572.647172.160463463% 100146.999144.632% 85Merkez% 48,62% 51,3839.01441.23295.922245245% 10081.58980.246% 85Altınova% 55,91% 44,098.7646.91117.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 49,77
|% 50,23
|71.985
|72.647
|172.160
|463
|463
|% 100
|146.999
|144.632
|% 85
|Merkez
|% 48,62
|% 51,38
|39.014
|41.232
|95.922
|245
|245
|% 100
|81.589
|80.246
|% 85
|Altınova
|% 55,91
|% 44,09
|8.764
|6.911
|17.855
|55
|55
|% 100
|15.937
|15.675
|% 89
|Armutlu
|% 54,94
|% 45,06
|3.021
|2.478
|6.545
|21
|21
|% 100
|5.590
|5.499
|% 85
|Çınarcık
|% 45,09
|% 54,91
|8.020
|9.768
|21.955
|59
|59
|% 100
|18.042
|17.788
|% 82
|Çiftlikköy
|% 50,21
|% 49,79
|11.041
|10.948
|25.834
|71
|71
|% 100
|22.342
|21.989
|% 86
|Termal
|% 61,86
|% 38,14
|2.125
|1.310
|4.049
|12
|12
|% 100
|3.499
|3.435
|% 86