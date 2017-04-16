Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,77% 50,2371.98572.647172.160463463% 100146.999144.632% 85Merkez% 48,62% 51,3839.01441.23295.922245245% 10081.58980.246% 85Altınova% 55,91% 44,098.7646.91117.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 49,77% 50,2371.98572.647172.160463463% 100146.999144.632% 85
Merkez% 48,62% 51,3839.01441.23295.922245245% 10081.58980.246% 85
Altınova% 55,91% 44,098.7646.91117.8555555% 10015.93715.675% 89
Armutlu% 54,94% 45,063.0212.4786.5452121% 1005.5905.499% 85
Çınarcık% 45,09% 54,918.0209.76821.9555959% 10018.04217.788% 82
Çiftlikköy% 50,21% 49,7911.04110.94825.8347171% 10022.34221.989% 86
Termal% 61,86% 38,142.1251.3104.0491212% 1003.4993.435% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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