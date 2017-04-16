Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,88% 50,1271.87672.211172.160463462% 100146.614144.087% 85Merkez% 48,63% 51,3738.85341.04195.922245244% 10081.21879.894% 85Altınova% 55,91% 44,098.7646.91117.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 49,88% 50,1271.87672.211172.160463462% 100146.614144.087% 85
Merkez% 48,63% 51,3738.85341.04195.922245244% 10081.21879.894% 85
Altınova% 55,91% 44,098.7646.91117.8555555% 10015.93615.675% 89
Armutlu% 54,94% 45,063.0212.4786.5452121% 1005.5905.499% 85
Çınarcık% 45,56% 54,448.0159.57621.9555959% 10018.02617.591% 82
Çiftlikköy% 50,46% 49,5411.09810.89525.8347171% 10022.34521.993% 86
Termal% 61,86% 38,142.1251.3104.0491212% 1003.4993.435% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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