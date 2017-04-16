Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,91% 50,0971.59371.855172.160463460% 99145.955143.448% 85Merkez% 48,65% 51,3538.71240.86195.922245243% 9980.88179.573% 85Altınova% 55,91% 44,098.7646.91117.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 49,91
|% 50,09
|71.593
|71.855
|172.160
|463
|460
|% 99
|145.955
|143.448
|% 85
|Merkez
|% 48,65
|% 51,35
|38.712
|40.861
|95.922
|245
|243
|% 99
|80.881
|79.573
|% 85
|Altınova
|% 55,91
|% 44,09
|8.764
|6.911
|17.855
|55
|55
|% 100
|15.936
|15.675
|% 89
|Armutlu
|% 54,94
|% 45,06
|3.021
|2.478
|6.545
|21
|21
|% 100
|5.590
|5.499
|% 85
|Çınarcık
|% 45,58
|% 54,42
|7.873
|9.400
|21.955
|59
|58
|% 98
|17.703
|17.273
|% 82
|Çiftlikköy
|% 50,46
|% 49,54
|11.098
|10.895
|25.834
|71
|71
|% 100
|22.346
|21.993
|% 86
|Termal
|% 61,86
|% 38,14
|2.125
|1.310
|4.049
|12
|12
|% 100
|3.499
|3.435
|% 86