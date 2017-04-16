Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,91% 50,0971.59371.855172.160463460% 99145.955143.448% 85Merkez% 48,65% 51,3538.71240.86195.922245243% 9980.88179.573% 85Altınova% 55,91% 44,098.7646.91117.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 49,91% 50,0971.59371.855172.160463460% 99145.955143.448% 85
Merkez% 48,65% 51,3538.71240.86195.922245243% 9980.88179.573% 85
Altınova% 55,91% 44,098.7646.91117.8555555% 10015.93615.675% 89
Armutlu% 54,94% 45,063.0212.4786.5452121% 1005.5905.499% 85
Çınarcık% 45,58% 54,427.8739.40021.9555958% 9817.70317.273% 82
Çiftlikköy% 50,46% 49,5411.09810.89525.8347171% 10022.34621.993% 86
Termal% 61,86% 38,142.1251.3104.0491212% 1003.4993.435% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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