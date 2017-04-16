Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,79% 50,2167.96968.552172.160463439% 95138.886136.521% 85Merkez% 48,56% 51,4436.81239.00095.922245232% 9577.02975.812% 85Altınova% 55,16% 44,847.0955.76717.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 49,79% 50,2167.96968.552172.160463439% 95138.886136.521% 85
Merkez% 48,56% 51,4436.81239.00095.922245232% 9577.02975.812% 85
Altınova% 55,16% 44,847.0955.76717.8555546% 8413.08812.862% 90
Armutlu% 54,94% 45,063.0212.4786.5452121% 1005.5905.499% 85
Çınarcık% 45,58% 54,427.8739.40021.9555958% 9817.70317.273% 82
Çiftlikköy% 51,03% 48,9711.04310.59725.8347170% 9921.97721.640% 86
Termal% 61,86% 38,142.1251.3104.0491212% 1003.4993.435% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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