Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 49,79% 50,2167.96968.552172.160463439% 95138.886136.521% 85Merkez% 48,56% 51,4436.81239.00095.922245232% 9577.02975.812% 85Altınova% 55,16% 44,847.0955.76717.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 49,79
|% 50,21
|67.969
|68.552
|172.160
|463
|439
|% 95
|138.886
|136.521
|% 85
|Merkez
|% 48,56
|% 51,44
|36.812
|39.000
|95.922
|245
|232
|% 95
|77.029
|75.812
|% 85
|Altınova
|% 55,16
|% 44,84
|7.095
|5.767
|17.855
|55
|46
|% 84
|13.088
|12.862
|% 90
|Armutlu
|% 54,94
|% 45,06
|3.021
|2.478
|6.545
|21
|21
|% 100
|5.590
|5.499
|% 85
|Çınarcık
|% 45,58
|% 54,42
|7.873
|9.400
|21.955
|59
|58
|% 98
|17.703
|17.273
|% 82
|Çiftlikköy
|% 51,03
|% 48,97
|11.043
|10.597
|25.834
|71
|70
|% 99
|21.977
|21.640
|% 86
|Termal
|% 61,86
|% 38,14
|2.125
|1.310
|4.049
|12
|12
|% 100
|3.499
|3.435
|% 86