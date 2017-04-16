Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 50,16% 49,8432.82932.618172.160463230% 5066.65165.447% 82Merkez% 48,11% 51,8917.07218.41295.922245118% 4836.03735.484% 80Altınova% 57,85% 42,154.1613.03217.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 50,16% 49,8432.82932.618172.160463230% 5066.65165.447% 82
Merkez% 48,11% 51,8917.07218.41295.922245118% 4836.03735.484% 80
Altınova% 57,85% 42,154.1613.03217.8555529% 537.3187.193% 89
Armutlu% 55,41% 44,592.4141.9436.5452118% 864.4194.357% 81
Çınarcık% 46,35% 53,652.6393.05521.9555920% 345.9515.694% 80
Çiftlikköy% 49,12% 50,884.8735.04825.8347135% 4910.0799.921% 86
Termal% 59,69% 40,311.6701.1284.0491210% 832.8472.798% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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