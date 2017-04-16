Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 50,16% 49,8432.82932.618172.160463230% 5066.65165.447% 82Merkez% 48,11% 51,8917.07218.41295.922245118% 4836.03735.484% 80Altınova% 57,85% 42,154.1613.03217.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 50,16
|% 49,84
|32.829
|32.618
|172.160
|463
|230
|% 50
|66.651
|65.447
|% 82
|Merkez
|% 48,11
|% 51,89
|17.072
|18.412
|95.922
|245
|118
|% 48
|36.037
|35.484
|% 80
|Altınova
|% 57,85
|% 42,15
|4.161
|3.032
|17.855
|55
|29
|% 53
|7.318
|7.193
|% 89
|Armutlu
|% 55,41
|% 44,59
|2.414
|1.943
|6.545
|21
|18
|% 86
|4.419
|4.357
|% 81
|Çınarcık
|% 46,35
|% 53,65
|2.639
|3.055
|21.955
|59
|20
|% 34
|5.951
|5.694
|% 80
|Çiftlikköy
|% 49,12
|% 50,88
|4.873
|5.048
|25.834
|71
|35
|% 49
|10.079
|9.921
|% 86
|Termal
|% 59,69
|% 40,31
|1.670
|1.128
|4.049
|12
|10
|% 83
|2.847
|2.798
|% 86