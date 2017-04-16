Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 51,46% 48,5417.63916.641172.160463131% 2834.82134.280% 79Merkez% 48,53% 51,477.6108.07095.92224557% 2315.89515.680% 74Altınova% 53,01% 46,992.3722.10317.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 51,46% 48,5417.63916.641172.160463131% 2834.82134.280% 79
Merkez% 48,53% 51,477.6108.07095.92224557% 2315.89515.680% 74
Altınova% 53,01% 46,992.3722.10317.8555520% 364.5504.475% 88
Armutlu% 56,97% 43,031.6271.2296.5452112% 572.8912.856% 81
Çınarcık% 57,26% 42,741.21190421.955598% 142.1842.115% 77
Çiftlikköy% 50,21% 49,793.6283.59825.8347127% 387.3397.226% 86
Termal% 61,77% 38,231.1917374.049127% 581.9621.928% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>