Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 51,46% 48,5417.63916.641172.160463131% 2834.82134.280% 79Merkez% 48,53% 51,477.6108.07095.92224557% 2315.89515.680% 74Altınova% 53,01% 46,992.3722.10317.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 51,46
|% 48,54
|17.639
|16.641
|172.160
|463
|131
|% 28
|34.821
|34.280
|% 79
|Merkez
|% 48,53
|% 51,47
|7.610
|8.070
|95.922
|245
|57
|% 23
|15.895
|15.680
|% 74
|Altınova
|% 53,01
|% 46,99
|2.372
|2.103
|17.855
|55
|20
|% 36
|4.550
|4.475
|% 88
|Armutlu
|% 56,97
|% 43,03
|1.627
|1.229
|6.545
|21
|12
|% 57
|2.891
|2.856
|% 81
|Çınarcık
|% 57,26
|% 42,74
|1.211
|904
|21.955
|59
|8
|% 14
|2.184
|2.115
|% 77
|Çiftlikköy
|% 50,21
|% 49,79
|3.628
|3.598
|25.834
|71
|27
|% 38
|7.339
|7.226
|% 86
|Termal
|% 61,77
|% 38,23
|1.191
|737
|4.049
|12
|7
|% 58
|1.962
|1.928
|% 86