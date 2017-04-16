Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 55,22% 44,786.9605.644172.16046355% 1212.81012.604% 81Merkez% 52,96% 47,042.9772.64495.92224522% 95.7035.621% 73Altınova% 64,86% 35,141.27969317.8555511% 202.0121.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 55,22
|% 44,78
|6.960
|5.644
|172.160
|463
|55
|% 12
|12.810
|12.604
|% 81
|Merkez
|% 52,96
|% 47,04
|2.977
|2.644
|95.922
|245
|22
|% 9
|5.703
|5.621
|% 73
|Altınova
|% 64,86
|% 35,14
|1.279
|693
|17.855
|55
|11
|% 20
|2.012
|1.972
|% 90
|Armutlu
|% 75,51
|% 24,49
|185
|60
|6.545
|21
|2
|% 10
|249
|245
|% 92
|Çınarcık
|% 41,8
|% 58,2
|130
|181
|21.955
|59
|1
|% 2
|313
|311
|% 81
|Çiftlikköy
|% 50,59
|% 49,41
|1.555
|1.519
|25.834
|71
|14
|% 20
|3.129
|3.074
|% 87
|Termal
|% 60,39
|% 39,61
|834
|547
|4.049
|12
|5
|% 42
|1.404
|1.381
|% 85