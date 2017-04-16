Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 55,22% 44,786.9605.644172.16046355% 1212.81012.604% 81Merkez% 52,96% 47,042.9772.64495.92224522% 95.7035.621% 73Altınova% 64,86% 35,141.27969317.8555511% 202.0121.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 55,22% 44,786.9605.644172.16046355% 1212.81012.604% 81
Merkez% 52,96% 47,042.9772.64495.92224522% 95.7035.621% 73
Altınova% 64,86% 35,141.27969317.8555511% 202.0121.972% 90
Armutlu% 75,51% 24,49185606.545212% 10249245% 92
Çınarcık% 41,8% 58,213018121.955591% 2313311% 81
Çiftlikköy% 50,59% 49,411.5551.51925.8347114% 203.1293.074% 87
Termal% 60,39% 39,618345474.049125% 421.4041.381% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Çiftlikköy, Altınova, Çınarcık, Armutlu, Yalova, Termal, Ysk, Sandık, Hayır