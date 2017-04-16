Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 59,41% 40,591.127770172.16046316% 31.9371.897% 61Merkez% 61,15% 38,8527717695.9222455% 2461453% 30Altınova% 73,3% 26,729110617.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 59,41% 40,591.127770172.16046316% 31.9371.897% 61
Merkez% 61,15% 38,8527717695.9222455% 2461453% 30
Altınova% 73,3% 26,729110617.855554% 7407397% 91
Armutlu% 79,63% 20,3743116.545211% 55654% 90
Çınarcık% 0% 00021.955590% 000% 0
Çiftlikköy% 51,96% 48,0451647725.834716% 81.013993% 89
Termal% 0% 0004.049120% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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