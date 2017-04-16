Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 59,41% 40,591.127770172.16046316% 31.9371.897% 61Merkez% 61,15% 38,8527717695.9222455% 2461453% 30Altınova% 73,3% 26,729110617.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 59,41
|% 40,59
|1.127
|770
|172.160
|463
|16
|% 3
|1.937
|1.897
|% 61
|Merkez
|% 61,15
|% 38,85
|277
|176
|95.922
|245
|5
|% 2
|461
|453
|% 30
|Altınova
|% 73,3
|% 26,7
|291
|106
|17.855
|55
|4
|% 7
|407
|397
|% 91
|Armutlu
|% 79,63
|% 20,37
|43
|11
|6.545
|21
|1
|% 5
|56
|54
|% 90
|Çınarcık
|% 0
|% 0
|0
|0
|21.955
|59
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çiftlikköy
|% 51,96
|% 48,04
|516
|477
|25.834
|71
|6
|% 8
|1.013
|993
|% 89
|Termal
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.049
|12
|0
|% 0
|0
|0
|% 0