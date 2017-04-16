Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 64,61% 35,39283155172.1604635% 1449438% 56Merkez% 53,09% 46,91867695.9222452% 1166162% 35Altınova% 65,17% 34,831166217.855552% 4183178% 90Armutlu% 0% 0006.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yalova
|% 64,61
|% 35,39
|283
|155
|172.160
|463
|5
|% 1
|449
|438
|% 56
|Merkez
|% 53,09
|% 46,91
|86
|76
|95.922
|245
|2
|% 1
|166
|162
|% 35
|Altınova
|% 65,17
|% 34,83
|116
|62
|17.855
|55
|2
|% 4
|183
|178
|% 90
|Armutlu
|% 0
|% 0
|0
|0
|6.545
|21
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çınarcık
|% 0
|% 0
|0
|0
|21.955
|59
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çiftlikköy
|% 82,65
|% 17,35
|81
|17
|25.834
|71
|1
|% 1
|100
|98
|% 81
|Termal
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.049
|12
|0
|% 0
|0
|0
|% 0