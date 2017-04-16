Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYalova% 64,61% 35,39283155172.1604635% 1449438% 56Merkez% 53,09% 46,91867695.9222452% 1166162% 35Altınova% 65,17% 34,831166217.855552% 4183178% 90Armutlu% 0% 0006.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yalova

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yalova% 64,61% 35,39283155172.1604635% 1449438% 56
Merkez% 53,09% 46,91867695.9222452% 1166162% 35
Altınova% 65,17% 34,831166217.855552% 4183178% 90
Armutlu% 0% 0006.545210% 000% 0
Çınarcık% 0% 00021.955590% 000% 0
Çiftlikköy% 82,65% 17,35811725.834711% 110098% 81
Termal% 0% 0004.049120% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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