Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 42,8% 57,2193.667258.800619.9471.9241.922% 100467.613452.467% 75Bahçesaray% 68,05% 31,953.7841.7777.7843434% 1005.8305.561% 75Başkale% 18,64% 81,364.36919.07128.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 42,8
|% 57,2
|193.667
|258.800
|619.947
|1.924
|1.922
|% 100
|467.613
|452.467
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,05
|% 31,95
|3.784
|1.777
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.830
|5.561
|% 75
|Başkale
|% 18,64
|% 81,36
|4.369
|19.071
|28.209
|105
|105
|% 100
|23.812
|23.440
|% 84
|Çaldıran
|% 33,94
|% 66,06
|6.976
|13.577
|31.796
|118
|118
|% 100
|21.344
|20.553
|% 67
|Çatak
|% 43,25
|% 56,75
|3.821
|5.014
|11.640
|53
|53
|% 100
|9.284
|8.835
|% 80
|Edremit
|% 43,74
|% 56,26
|24.449
|31.453
|72.176
|195
|195
|% 100
|57.725
|55.902
|% 80
|Erciş
|% 48,12
|% 51,88
|31.004
|33.426
|95.620
|293
|293
|% 100
|66.307
|64.430
|% 69
|Gevaş
|% 58,22
|% 41,78
|7.527
|5.402
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.483
|12.929
|% 77
|Gürpınar
|% 53,42
|% 46,58
|7.919
|6.905
|20.764
|98
|98
|% 100
|15.244
|14.824
|% 73
|İpekyolu
|% 44,37
|% 55,63
|60.170
|75.430
|174.858
|458
|458
|% 100
|139.993
|135.600
|% 80
|Muradiye
|% 42,77
|% 57,23
|7.484
|10.016
|26.937
|93
|93
|% 100
|18.269
|17.500
|% 68
|Özalp
|% 21,45
|% 78,55
|4.923
|18.025
|34.864
|119
|119
|% 100
|24.020
|22.948
|% 69
|Saray
|% 28,44
|% 71,56
|2.264
|5.696
|11.479
|40
|40
|% 100
|8.312
|7.960
|% 72
|Tuşba
|% 46,75
|% 53,25
|28.977
|33.008
|86.346
|253
|251
|% 99
|63.990
|61.985
|% 75