Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 42,8% 57,2193.667258.800619.9471.9241.922% 100467.613452.467% 75Bahçesaray% 68,05% 31,953.7841.7777.7843434% 1005.8305.561% 75Başkale% 18,64% 81,364.36919.07128.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 42,8% 57,2193.667258.800619.9471.9241.922% 100467.613452.467% 75
Bahçesaray% 68,05% 31,953.7841.7777.7843434% 1005.8305.561% 75
Başkale% 18,64% 81,364.36919.07128.209105105% 10023.81223.440% 84
Çaldıran% 33,94% 66,066.97613.57731.796118118% 10021.34420.553% 67
Çatak% 43,25% 56,753.8215.01411.6405353% 1009.2848.835% 80
Edremit% 43,74% 56,2624.44931.45372.176195195% 10057.72555.902% 80
Erciş% 48,12% 51,8831.00433.42695.620293293% 10066.30764.430% 69
Gevaş% 58,22% 41,787.5275.40217.4746565% 10013.48312.929% 77
Gürpınar% 53,42% 46,587.9196.90520.7649898% 10015.24414.824% 73
İpekyolu% 44,37% 55,6360.17075.430174.858458458% 100139.993135.600% 80
Muradiye% 42,77% 57,237.48410.01626.9379393% 10018.26917.500% 68
Özalp% 21,45% 78,554.92318.02534.864119119% 10024.02022.948% 69
Saray% 28,44% 71,562.2645.69611.4794040% 1008.3127.960% 72
Tuşba% 46,75% 53,2528.97733.00886.346253251% 9963.99061.985% 75

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