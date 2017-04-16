Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 42,85% 57,15193.778258.412619.9471.9241.921% 100467.284452.190% 75Bahçesaray% 68,05% 31,953.7841.7777.7843434% 1005.8305.561% 75Başkale% 18,7% 81,34.35218.92628.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 42,85
|% 57,15
|193.778
|258.412
|619.947
|1.924
|1.921
|% 100
|467.284
|452.190
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,05
|% 31,95
|3.784
|1.777
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.830
|5.561
|% 75
|Başkale
|% 18,7
|% 81,3
|4.352
|18.926
|28.209
|105
|104
|% 99
|23.640
|23.278
|% 84
|Çaldıran
|% 33,94
|% 66,06
|6.976
|13.577
|31.796
|118
|118
|% 100
|21.344
|20.553
|% 67
|Çatak
|% 43,25
|% 56,75
|3.821
|5.014
|11.640
|53
|53
|% 100
|9.284
|8.835
|% 80
|Edremit
|% 43,72
|% 56,28
|24.438
|31.463
|72.176
|195
|195
|% 100
|57.716
|55.901
|% 80
|Erciş
|% 48,12
|% 51,88
|31.004
|33.426
|95.620
|293
|293
|% 100
|66.307
|64.430
|% 69
|Gevaş
|% 58,22
|% 41,78
|7.527
|5.402
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.483
|12.929
|% 77
|Gürpınar
|% 53,44
|% 46,56
|7.918
|6.900
|20.764
|98
|98
|% 100
|15.219
|14.818
|% 73
|İpekyolu
|% 44,5
|% 55,5
|60.304
|75.197
|174.858
|458
|458
|% 100
|139.887
|135.501
|% 80
|Muradiye
|% 42,77
|% 57,23
|7.484
|10.016
|26.937
|93
|93
|% 100
|18.269
|17.500
|% 68
|Özalp
|% 21,45
|% 78,55
|4.923
|18.025
|34.864
|119
|119
|% 100
|24.020
|22.948
|% 69
|Saray
|% 28,55
|% 71,45
|2.270
|5.681
|11.479
|40
|40
|% 100
|8.295
|7.951
|% 72
|Tuşba
|% 46,75
|% 53,25
|28.977
|33.008
|86.346
|253
|251
|% 99
|63.990
|61.985
|% 75