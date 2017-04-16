Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 42,85% 57,15193.778258.412619.9471.9241.921% 100467.284452.190% 75Bahçesaray% 68,05% 31,953.7841.7777.7843434% 1005.8305.561% 75Başkale% 18,7% 81,34.35218.92628.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 42,85% 57,15193.778258.412619.9471.9241.921% 100467.284452.190% 75
Bahçesaray% 68,05% 31,953.7841.7777.7843434% 1005.8305.561% 75
Başkale% 18,7% 81,34.35218.92628.209105104% 9923.64023.278% 84
Çaldıran% 33,94% 66,066.97613.57731.796118118% 10021.34420.553% 67
Çatak% 43,25% 56,753.8215.01411.6405353% 1009.2848.835% 80
Edremit% 43,72% 56,2824.43831.46372.176195195% 10057.71655.901% 80
Erciş% 48,12% 51,8831.00433.42695.620293293% 10066.30764.430% 69
Gevaş% 58,22% 41,787.5275.40217.4746565% 10013.48312.929% 77
Gürpınar% 53,44% 46,567.9186.90020.7649898% 10015.21914.818% 73
İpekyolu% 44,5% 55,560.30475.197174.858458458% 100139.887135.501% 80
Muradiye% 42,77% 57,237.48410.01626.9379393% 10018.26917.500% 68
Özalp% 21,45% 78,554.92318.02534.864119119% 10024.02022.948% 69
Saray% 28,55% 71,452.2705.68111.4794040% 1008.2957.951% 72
Tuşba% 46,75% 53,2528.97733.00886.346253251% 9963.99061.985% 75

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