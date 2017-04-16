Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 42,9% 57,1193.741257.870619.9471.9241.918% 100466.688451.611% 75Bahçesaray% 68,05% 31,953.7841.7777.7843434% 1005.8305.561% 75Başkale% 18,94% 81,064.33018.53128.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 42,9% 57,1193.741257.870619.9471.9241.918% 100466.688451.611% 75
Bahçesaray% 68,05% 31,953.7841.7777.7843434% 1005.8305.561% 75
Başkale% 18,94% 81,064.33018.53128.209105102% 9723.21322.861% 84
Çaldıran% 33,97% 66,036.96113.52931.796118117% 9921.28020.490% 67
Çatak% 43,25% 56,753.8215.01411.6405353% 1009.2848.835% 80
Edremit% 43,79% 56,2124.43831.36472.176195195% 10057.61755.802% 80
Erciş% 48,12% 51,8831.00433.42695.620293293% 10066.30764.430% 69
Gevaş% 58,22% 41,787.5275.40217.4746565% 10013.48312.929% 77
Gürpınar% 53,44% 46,567.9186.90020.7649898% 10015.21514.818% 73
İpekyolu% 44,5% 55,560.30475.197174.858458458% 100139.885135.501% 80
Muradiye% 42,77% 57,237.48410.01626.9379393% 10018.26917.500% 68
Özalp% 21,45% 78,554.92318.02534.864119119% 10024.02022.948% 69
Saray% 28,55% 71,452.2705.68111.4794040% 1008.2957.951% 72
Tuşba% 46,75% 53,2528.97733.00886.346253251% 9963.99061.985% 75

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