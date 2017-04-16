Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 42,96% 57,04193.859257.428619.9471.9241.917% 100466.210451.287% 75Bahçesaray% 68,05% 31,953.7851.7777.7843434% 1005.8165.562% 75Başkale% 18,94% 81,064.33018.53128.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 42,96% 57,04193.859257.428619.9471.9241.917% 100466.210451.287% 75
Bahçesaray% 68,05% 31,953.7851.7777.7843434% 1005.8165.562% 75
Başkale% 18,94% 81,064.33018.53128.209105102% 9723.21322.861% 84
Çaldıran% 33,97% 66,036.96113.52931.796118117% 9921.28020.490% 67
Çatak% 43,12% 56,883.8105.02511.6405353% 1009.2648.835% 80
Edremit% 43,9% 56,124.50431.31772.176195195% 10057.63655.821% 80
Erciş% 48,28% 51,7231.10533.32095.620293293% 10066.27164.425% 69
Gevaş% 58,22% 41,787.5275.40217.4746565% 10013.48312.929% 77
Gürpınar% 53,43% 46,577.9306.91120.7649898% 10015.22714.841% 73
İpekyolu% 44,51% 55,4960.30675.191174.858458458% 100139.835135.497% 80
Muradiye% 42,77% 57,237.48410.01626.9379393% 10018.26917.500% 68
Özalp% 21,55% 78,454.92517.93334.864119119% 10023.93022.858% 69
Saray% 28,55% 71,452.2705.68111.4794040% 1008.2957.951% 72
Tuşba% 46,86% 53,1428.92232.79586.346253250% 9963.69161.717% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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