Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 42,96% 57,04193.859257.428619.9471.9241.917% 100466.210451.287% 75Bahçesaray% 68,05% 31,953.7851.7777.7843434% 1005.8165.562% 75Başkale% 18,94% 81,064.33018.53128.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 42,96
|% 57,04
|193.859
|257.428
|619.947
|1.924
|1.917
|% 100
|466.210
|451.287
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,05
|% 31,95
|3.785
|1.777
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.816
|5.562
|% 75
|Başkale
|% 18,94
|% 81,06
|4.330
|18.531
|28.209
|105
|102
|% 97
|23.213
|22.861
|% 84
|Çaldıran
|% 33,97
|% 66,03
|6.961
|13.529
|31.796
|118
|117
|% 99
|21.280
|20.490
|% 67
|Çatak
|% 43,12
|% 56,88
|3.810
|5.025
|11.640
|53
|53
|% 100
|9.264
|8.835
|% 80
|Edremit
|% 43,9
|% 56,1
|24.504
|31.317
|72.176
|195
|195
|% 100
|57.636
|55.821
|% 80
|Erciş
|% 48,28
|% 51,72
|31.105
|33.320
|95.620
|293
|293
|% 100
|66.271
|64.425
|% 69
|Gevaş
|% 58,22
|% 41,78
|7.527
|5.402
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.483
|12.929
|% 77
|Gürpınar
|% 53,43
|% 46,57
|7.930
|6.911
|20.764
|98
|98
|% 100
|15.227
|14.841
|% 73
|İpekyolu
|% 44,51
|% 55,49
|60.306
|75.191
|174.858
|458
|458
|% 100
|139.835
|135.497
|% 80
|Muradiye
|% 42,77
|% 57,23
|7.484
|10.016
|26.937
|93
|93
|% 100
|18.269
|17.500
|% 68
|Özalp
|% 21,55
|% 78,45
|4.925
|17.933
|34.864
|119
|119
|% 100
|23.930
|22.858
|% 69
|Saray
|% 28,55
|% 71,45
|2.270
|5.681
|11.479
|40
|40
|% 100
|8.295
|7.951
|% 72
|Tuşba
|% 46,86
|% 53,14
|28.922
|32.795
|86.346
|253
|250
|% 99
|63.691
|61.717
|% 75