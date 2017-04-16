Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 43,05% 56,95193.769256.303619.9471.9241.909% 99464.723450.072% 75Bahçesaray% 68,31% 31,693.7811.7547.7843434% 1005.7445.535% 74Başkale% 19,05% 80,954.31818.34728.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 43,05
|% 56,95
|193.769
|256.303
|619.947
|1.924
|1.909
|% 99
|464.723
|450.072
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,31
|% 31,69
|3.781
|1.754
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.744
|5.535
|% 74
|Başkale
|% 19,05
|% 80,95
|4.318
|18.347
|28.209
|105
|101
|% 96
|23.001
|22.665
|% 84
|Çaldıran
|% 34,17
|% 65,83
|6.973
|13.432
|31.796
|118
|116
|% 98
|21.196
|20.405
|% 67
|Çatak
|% 43,42
|% 56,58
|3.827
|4.987
|11.640
|53
|53
|% 100
|9.217
|8.814
|% 79
|Edremit
|% 43,87
|% 56,13
|24.230
|31.001
|72.176
|195
|193
|% 99
|57.054
|55.231
|% 80
|Erciş
|% 48,3
|% 51,7
|31.100
|33.284
|95.620
|293
|293
|% 100
|66.158
|64.384
|% 69
|Gevaş
|% 58,22
|% 41,78
|7.527
|5.402
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.468
|12.929
|% 77
|Gürpınar
|% 54,41
|% 45,59
|7.909
|6.627
|20.764
|98
|95
|% 97
|14.910
|14.536
|% 73
|İpekyolu
|% 44,51
|% 55,49
|60.286
|75.159
|174.858
|458
|457
|% 100
|139.737
|135.445
|% 80
|Muradiye
|% 42,72
|% 57,28
|7.485
|10.035
|26.937
|93
|93
|% 100
|18.292
|17.520
|% 68
|Özalp
|% 21,83
|% 78,17
|5.001
|17.907
|34.864
|119
|119
|% 100
|23.970
|22.908
|% 69
|Saray
|% 28,55
|% 71,45
|2.270
|5.681
|11.479
|40
|40
|% 100
|8.295
|7.951
|% 72
|Tuşba
|% 47,06
|% 52,94
|29.062
|32.687
|86.346
|253
|250
|% 99
|63.681
|61.749
|% 75