Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 43,05% 56,95193.769256.303619.9471.9241.909% 99464.723450.072% 75Bahçesaray% 68,31% 31,693.7811.7547.7843434% 1005.7445.535% 74Başkale% 19,05% 80,954.31818.34728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 43,05% 56,95193.769256.303619.9471.9241.909% 99464.723450.072% 75
Bahçesaray% 68,31% 31,693.7811.7547.7843434% 1005.7445.535% 74
Başkale% 19,05% 80,954.31818.34728.209105101% 9623.00122.665% 84
Çaldıran% 34,17% 65,836.97313.43231.796118116% 9821.19620.405% 67
Çatak% 43,42% 56,583.8274.98711.6405353% 1009.2178.814% 79
Edremit% 43,87% 56,1324.23031.00172.176195193% 9957.05455.231% 80
Erciş% 48,3% 51,731.10033.28495.620293293% 10066.15864.384% 69
Gevaş% 58,22% 41,787.5275.40217.4746565% 10013.46812.929% 77
Gürpınar% 54,41% 45,597.9096.62720.7649895% 9714.91014.536% 73
İpekyolu% 44,51% 55,4960.28675.159174.858458457% 100139.737135.445% 80
Muradiye% 42,72% 57,287.48510.03526.9379393% 10018.29217.520% 68
Özalp% 21,83% 78,175.00117.90734.864119119% 10023.97022.908% 69
Saray% 28,55% 71,452.2705.68111.4794040% 1008.2957.951% 72
Tuşba% 47,06% 52,9429.06232.68786.346253250% 9963.68161.749% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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