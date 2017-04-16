Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 43,26% 56,74192.322252.289619.9471.9241.877% 98458.998444.611% 75Bahçesaray% 68,37% 31,633.7811.7497.7843434% 1005.7165.530% 73Başkale% 20,6% 79,44.52417.43828.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 43,26
|% 56,74
|192.322
|252.289
|619.947
|1.924
|1.877
|% 98
|458.998
|444.611
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,37
|% 31,63
|3.781
|1.749
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.716
|5.530
|% 73
|Başkale
|% 20,6
|% 79,4
|4.524
|17.438
|28.209
|105
|98
|% 93
|22.290
|21.962
|% 84
|Çaldıran
|% 34,11
|% 65,89
|6.700
|12.942
|31.796
|118
|112
|% 95
|20.399
|19.642
|% 67
|Çatak
|% 43,3
|% 56,7
|3.808
|4.987
|11.640
|53
|53
|% 100
|9.158
|8.795
|% 79
|Edremit
|% 43,84
|% 56,16
|24.081
|30.844
|72.176
|195
|192
|% 98
|56.739
|54.925
|% 80
|Erciş
|% 48,38
|% 51,62
|31.105
|33.184
|95.620
|293
|293
|% 100
|65.991
|64.289
|% 69
|Gevaş
|% 58,23
|% 41,77
|7.531
|5.402
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.472
|12.933
|% 77
|Gürpınar
|% 55,62
|% 44,38
|7.774
|6.202
|20.764
|98
|84
|% 86
|14.330
|13.976
|% 72
|İpekyolu
|% 44,7
|% 55,3
|59.710
|73.866
|174.858
|458
|451
|% 98
|137.800
|133.576
|% 80
|Muradiye
|% 42
|% 58
|7.023
|9.698
|26.937
|93
|88
|% 95
|17.464
|16.721
|% 68
|Özalp
|% 21,95
|% 78,05
|4.953
|17.613
|34.864
|119
|117
|% 98
|23.616
|22.566
|% 69
|Saray
|% 28,57
|% 71,43
|2.270
|5.676
|11.479
|40
|40
|% 100
|8.290
|7.946
|% 72
|Tuşba
|% 47,06
|% 52,94
|29.062
|32.688
|86.346
|253
|250
|% 99
|63.733
|61.750
|% 75