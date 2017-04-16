Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 43,26% 56,74192.322252.289619.9471.9241.877% 98458.998444.611% 75Bahçesaray% 68,37% 31,633.7811.7497.7843434% 1005.7165.530% 73Başkale% 20,6% 79,44.52417.43828.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 43,26% 56,74192.322252.289619.9471.9241.877% 98458.998444.611% 75
Bahçesaray% 68,37% 31,633.7811.7497.7843434% 1005.7165.530% 73
Başkale% 20,6% 79,44.52417.43828.20910598% 9322.29021.962% 84
Çaldıran% 34,11% 65,896.70012.94231.796118112% 9520.39919.642% 67
Çatak% 43,3% 56,73.8084.98711.6405353% 1009.1588.795% 79
Edremit% 43,84% 56,1624.08130.84472.176195192% 9856.73954.925% 80
Erciş% 48,38% 51,6231.10533.18495.620293293% 10065.99164.289% 69
Gevaş% 58,23% 41,777.5315.40217.4746565% 10013.47212.933% 77
Gürpınar% 55,62% 44,387.7746.20220.7649884% 8614.33013.976% 72
İpekyolu% 44,7% 55,359.71073.866174.858458451% 98137.800133.576% 80
Muradiye% 42% 587.0239.69826.9379388% 9517.46416.721% 68
Özalp% 21,95% 78,054.95317.61334.864119117% 9823.61622.566% 69
Saray% 28,57% 71,432.2705.67611.4794040% 1008.2907.946% 72
Tuşba% 47,06% 52,9429.06232.68886.346253250% 9963.73361.750% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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