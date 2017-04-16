Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 43,53% 56,47190.279246.849619.9471.9241.847% 96451.172437.128% 75Bahçesaray% 68,37% 31,633.7811.7497.7843434% 1005.7165.530% 73Başkale% 20,9% 79,14.51517.08628.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 43,53% 56,47190.279246.849619.9471.9241.847% 96451.172437.128% 75
Bahçesaray% 68,37% 31,633.7811.7497.7843434% 1005.7165.530% 73
Başkale% 20,9% 79,14.51517.08628.20910595% 9021.92521.601% 84
Çaldıran% 34,87% 65,136.47212.08631.796118106% 9019.28318.558% 67
Çatak% 43,3% 56,73.8084.98711.6405353% 1009.1298.795% 78
Edremit% 44,1% 55,924.17930.64872.176195192% 9856.63654.827% 80
Erciş% 48,62% 51,3831.32433.09795.620293293% 10066.05364.421% 69
Gevaş% 58,23% 41,777.5325.40317.4746565% 10013.47412.935% 77
Gürpınar% 55,64% 44,367.7766.20020.7649884% 8614.32013.976% 72
İpekyolu% 45,05% 54,9557.75970.457174.858458434% 95132.278128.216% 80
Muradiye% 42,75% 57,256.8739.20626.9379384% 9016.80316.079% 67
Özalp% 21,85% 78,154.91217.56534.864119117% 9823.51222.477% 69
Saray% 28,75% 71,252.2905.67611.4794040% 1008.3107.966% 72
Tuşba% 47,06% 52,9429.05832.68986.346253250% 9963.73361.747% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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