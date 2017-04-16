Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 43,53% 56,47190.279246.849619.9471.9241.847% 96451.172437.128% 75Bahçesaray% 68,37% 31,633.7811.7497.7843434% 1005.7165.530% 73Başkale% 20,9% 79,14.51517.08628.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 43,53
|% 56,47
|190.279
|246.849
|619.947
|1.924
|1.847
|% 96
|451.172
|437.128
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,37
|% 31,63
|3.781
|1.749
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.716
|5.530
|% 73
|Başkale
|% 20,9
|% 79,1
|4.515
|17.086
|28.209
|105
|95
|% 90
|21.925
|21.601
|% 84
|Çaldıran
|% 34,87
|% 65,13
|6.472
|12.086
|31.796
|118
|106
|% 90
|19.283
|18.558
|% 67
|Çatak
|% 43,3
|% 56,7
|3.808
|4.987
|11.640
|53
|53
|% 100
|9.129
|8.795
|% 78
|Edremit
|% 44,1
|% 55,9
|24.179
|30.648
|72.176
|195
|192
|% 98
|56.636
|54.827
|% 80
|Erciş
|% 48,62
|% 51,38
|31.324
|33.097
|95.620
|293
|293
|% 100
|66.053
|64.421
|% 69
|Gevaş
|% 58,23
|% 41,77
|7.532
|5.403
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.474
|12.935
|% 77
|Gürpınar
|% 55,64
|% 44,36
|7.776
|6.200
|20.764
|98
|84
|% 86
|14.320
|13.976
|% 72
|İpekyolu
|% 45,05
|% 54,95
|57.759
|70.457
|174.858
|458
|434
|% 95
|132.278
|128.216
|% 80
|Muradiye
|% 42,75
|% 57,25
|6.873
|9.206
|26.937
|93
|84
|% 90
|16.803
|16.079
|% 67
|Özalp
|% 21,85
|% 78,15
|4.912
|17.565
|34.864
|119
|117
|% 98
|23.512
|22.477
|% 69
|Saray
|% 28,75
|% 71,25
|2.290
|5.676
|11.479
|40
|40
|% 100
|8.310
|7.966
|% 72
|Tuşba
|% 47,06
|% 52,94
|29.058
|32.689
|86.346
|253
|250
|% 99
|63.733
|61.747
|% 75