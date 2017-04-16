Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 45,25% 54,75157.762190.918619.9471.9241.499% 78359.209348.680% 75Bahçesaray% 68,48% 31,523.7891.7447.7843434% 1005.6515.533% 73Başkale% 22,96% 77,044.21214.13628.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 45,25% 54,75157.762190.918619.9471.9241.499% 78359.209348.680% 75
Bahçesaray% 68,48% 31,523.7891.7447.7843434% 1005.6515.533% 73
Başkale% 22,96% 77,044.21214.13628.20910579% 7518.63518.348% 84
Çaldıran% 36,95% 63,055.1688.81831.79611875% 6414.51813.986% 68
Çatak% 43,02% 56,983.3744.46911.6405346% 878.0997.843% 78
Edremit% 45,07% 54,9320.17624.59472.176195158% 8146.22644.770% 80
Erciş% 50,75% 49,2529.50128.63295.620293265% 9059.33958.133% 69
Gevaş% 58,28% 41,727.5445.40017.4746565% 10013.47112.944% 77
Gürpınar% 57,48% 42,527.3215.41620.7649877% 7913.05112.737% 72
İpekyolu% 46,94% 53,0638.78543.848174.858458286% 6285.25082.633% 79
Muradiye% 43,12% 56,884.7516.26826.9379359% 6311.46411.019% 67
Özalp% 23,26% 76,743.57011.77634.86411981% 6816.00115.346% 69
Saray% 30,77% 69,232.1554.84911.4794036% 907.3007.004% 71
Tuşba% 46,96% 53,0427.41630.96886.346253238% 9460.20458.384% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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