Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 45,25% 54,75157.762190.918619.9471.9241.499% 78359.209348.680% 75Bahçesaray% 68,48% 31,523.7891.7447.7843434% 1005.6515.533% 73Başkale% 22,96% 77,044.21214.13628.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 45,25
|% 54,75
|157.762
|190.918
|619.947
|1.924
|1.499
|% 78
|359.209
|348.680
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,48
|% 31,52
|3.789
|1.744
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.651
|5.533
|% 73
|Başkale
|% 22,96
|% 77,04
|4.212
|14.136
|28.209
|105
|79
|% 75
|18.635
|18.348
|% 84
|Çaldıran
|% 36,95
|% 63,05
|5.168
|8.818
|31.796
|118
|75
|% 64
|14.518
|13.986
|% 68
|Çatak
|% 43,02
|% 56,98
|3.374
|4.469
|11.640
|53
|46
|% 87
|8.099
|7.843
|% 78
|Edremit
|% 45,07
|% 54,93
|20.176
|24.594
|72.176
|195
|158
|% 81
|46.226
|44.770
|% 80
|Erciş
|% 50,75
|% 49,25
|29.501
|28.632
|95.620
|293
|265
|% 90
|59.339
|58.133
|% 69
|Gevaş
|% 58,28
|% 41,72
|7.544
|5.400
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.471
|12.944
|% 77
|Gürpınar
|% 57,48
|% 42,52
|7.321
|5.416
|20.764
|98
|77
|% 79
|13.051
|12.737
|% 72
|İpekyolu
|% 46,94
|% 53,06
|38.785
|43.848
|174.858
|458
|286
|% 62
|85.250
|82.633
|% 79
|Muradiye
|% 43,12
|% 56,88
|4.751
|6.268
|26.937
|93
|59
|% 63
|11.464
|11.019
|% 67
|Özalp
|% 23,26
|% 76,74
|3.570
|11.776
|34.864
|119
|81
|% 68
|16.001
|15.346
|% 69
|Saray
|% 30,77
|% 69,23
|2.155
|4.849
|11.479
|40
|36
|% 90
|7.300
|7.004
|% 71
|Tuşba
|% 46,96
|% 53,04
|27.416
|30.968
|86.346
|253
|238
|% 94
|60.204
|58.384
|% 74