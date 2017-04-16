Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 45,91% 54,09139.744164.646619.9471.9241.320% 69313.352304.390% 75Bahçesaray% 68,48% 31,523.7891.7447.7843434% 1005.6515.533% 73Başkale% 25,09% 74,914.23712.64728.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 45,91% 54,09139.744164.646619.9471.9241.320% 69313.352304.390% 75
Bahçesaray% 68,48% 31,523.7891.7447.7843434% 1005.6515.533% 73
Başkale% 25,09% 74,914.23712.64728.20910572% 6917.12816.884% 83
Çaldıran% 38,69% 61,314.3886.95331.79611862% 5311.77711.341% 68
Çatak% 42,95% 57,053.1404.17111.6405341% 777.5537.311% 79
Edremit% 44,5% 55,516.50820.59272.176195132% 6838.31837.100% 80
Erciş% 51,82% 48,1826.74924.86695.620293235% 8052.56851.615% 69
Gevaş% 58,28% 41,727.5445.40017.4746565% 10013.47212.944% 77
Gürpınar% 57,14% 42,866.8195.11420.7649871% 7212.21711.933% 73
İpekyolu% 47,51% 52,4932.80736.240174.858458240% 5271.24569.047% 79
Muradiye% 43,76% 56,244.2385.44626.9379351% 5510.0629.684% 67
Özalp% 23,57% 76,433.14510.19934.86411972% 6113.92013.344% 68
Saray% 33,26% 66,742.0224.05811.4794032% 806.3396.080% 71
Tuşba% 47,23% 52,7724.35827.21686.346253213% 8453.10251.574% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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