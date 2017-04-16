Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 45,91% 54,09139.744164.646619.9471.9241.320% 69313.352304.390% 75Bahçesaray% 68,48% 31,523.7891.7447.7843434% 1005.6515.533% 73Başkale% 25,09% 74,914.23712.64728.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 45,91
|% 54,09
|139.744
|164.646
|619.947
|1.924
|1.320
|% 69
|313.352
|304.390
|% 75
|Bahçesaray
|% 68,48
|% 31,52
|3.789
|1.744
|7.784
|34
|34
|% 100
|5.651
|5.533
|% 73
|Başkale
|% 25,09
|% 74,91
|4.237
|12.647
|28.209
|105
|72
|% 69
|17.128
|16.884
|% 83
|Çaldıran
|% 38,69
|% 61,31
|4.388
|6.953
|31.796
|118
|62
|% 53
|11.777
|11.341
|% 68
|Çatak
|% 42,95
|% 57,05
|3.140
|4.171
|11.640
|53
|41
|% 77
|7.553
|7.311
|% 79
|Edremit
|% 44,5
|% 55,5
|16.508
|20.592
|72.176
|195
|132
|% 68
|38.318
|37.100
|% 80
|Erciş
|% 51,82
|% 48,18
|26.749
|24.866
|95.620
|293
|235
|% 80
|52.568
|51.615
|% 69
|Gevaş
|% 58,28
|% 41,72
|7.544
|5.400
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.472
|12.944
|% 77
|Gürpınar
|% 57,14
|% 42,86
|6.819
|5.114
|20.764
|98
|71
|% 72
|12.217
|11.933
|% 73
|İpekyolu
|% 47,51
|% 52,49
|32.807
|36.240
|174.858
|458
|240
|% 52
|71.245
|69.047
|% 79
|Muradiye
|% 43,76
|% 56,24
|4.238
|5.446
|26.937
|93
|51
|% 55
|10.062
|9.684
|% 67
|Özalp
|% 23,57
|% 76,43
|3.145
|10.199
|34.864
|119
|72
|% 61
|13.920
|13.344
|% 68
|Saray
|% 33,26
|% 66,74
|2.022
|4.058
|11.479
|40
|32
|% 80
|6.339
|6.080
|% 71
|Tuşba
|% 47,23
|% 52,77
|24.358
|27.216
|86.346
|253
|213
|% 84
|53.102
|51.574
|% 74