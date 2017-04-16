Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 46,49% 53,51120.693138.897619.9471.9241.136% 59266.950259.590% 75Bahçesaray% 69,18% 30,823.6941.6467.7843433% 975.4455.340% 73Başkale% 26,6% 73,44.03811.14028.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 46,49
|% 53,51
|120.693
|138.897
|619.947
|1.924
|1.136
|% 59
|266.950
|259.590
|% 75
|Bahçesaray
|% 69,18
|% 30,82
|3.694
|1.646
|7.784
|34
|33
|% 97
|5.445
|5.340
|% 73
|Başkale
|% 26,6
|% 73,4
|4.038
|11.140
|28.209
|105
|63
|% 60
|15.398
|15.178
|% 84
|Çaldıran
|% 40,82
|% 59,18
|3.829
|5.551
|31.796
|118
|51
|% 43
|9.745
|9.380
|% 68
|Çatak
|% 45,62
|% 54,38
|2.544
|3.032
|11.640
|53
|32
|% 60
|5.723
|5.576
|% 80
|Edremit
|% 44,32
|% 55,68
|12.293
|15.441
|72.176
|195
|101
|% 52
|28.627
|27.734
|% 80
|Erciş
|% 53,11
|% 46,89
|23.574
|20.817
|95.620
|293
|201
|% 69
|45.119
|44.391
|% 69
|Gevaş
|% 58,28
|% 41,72
|7.544
|5.400
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.468
|12.944
|% 77
|Gürpınar
|% 57,38
|% 42,62
|6.257
|4.648
|20.764
|98
|65
|% 66
|11.162
|10.905
|% 73
|İpekyolu
|% 47,39
|% 52,61
|26.547
|29.467
|174.858
|458
|196
|% 43
|57.739
|56.014
|% 79
|Muradiye
|% 42,86
|% 57,14
|3.707
|4.942
|26.937
|93
|46
|% 49
|9.005
|8.649
|% 67
|Özalp
|% 22,79
|% 77,21
|2.420
|8.197
|34.864
|119
|56
|% 47
|11.027
|10.617
|% 69
|Saray
|% 32,03
|% 67,97
|1.740
|3.693
|11.479
|40
|29
|% 72
|5.673
|5.433
|% 70
|Tuşba
|% 47,45
|% 52,55
|22.506
|24.923
|86.346
|253
|198
|% 78
|48.819
|47.429
|% 74