Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 46,49% 53,51120.693138.897619.9471.9241.136% 59266.950259.590% 75Bahçesaray% 69,18% 30,823.6941.6467.7843433% 975.4455.340% 73Başkale% 26,6% 73,44.03811.14028.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 46,49% 53,51120.693138.897619.9471.9241.136% 59266.950259.590% 75
Bahçesaray% 69,18% 30,823.6941.6467.7843433% 975.4455.340% 73
Başkale% 26,6% 73,44.03811.14028.20910563% 6015.39815.178% 84
Çaldıran% 40,82% 59,183.8295.55131.79611851% 439.7459.380% 68
Çatak% 45,62% 54,382.5443.03211.6405332% 605.7235.576% 80
Edremit% 44,32% 55,6812.29315.44172.176195101% 5228.62727.734% 80
Erciş% 53,11% 46,8923.57420.81795.620293201% 6945.11944.391% 69
Gevaş% 58,28% 41,727.5445.40017.4746565% 10013.46812.944% 77
Gürpınar% 57,38% 42,626.2574.64820.7649865% 6611.16210.905% 73
İpekyolu% 47,39% 52,6126.54729.467174.858458196% 4357.73956.014% 79
Muradiye% 42,86% 57,143.7074.94226.9379346% 499.0058.649% 67
Özalp% 22,79% 77,212.4208.19734.86411956% 4711.02710.617% 69
Saray% 32,03% 67,971.7403.69311.4794029% 725.6735.433% 70
Tuşba% 47,45% 52,5522.50624.92386.346253198% 7848.81947.429% 74
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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