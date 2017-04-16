Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 47,33% 52,6793.939104.517619.9471.924897% 47203.982198.456% 74Bahçesaray% 70,28% 29,723.2441.3727.7843430% 884.6994.616% 73Başkale% 27,19% 72,813.3438.95028.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 47,33
|% 52,67
|93.939
|104.517
|619.947
|1.924
|897
|% 47
|203.982
|198.456
|% 74
|Bahçesaray
|% 70,28
|% 29,72
|3.244
|1.372
|7.784
|34
|30
|% 88
|4.699
|4.616
|% 73
|Başkale
|% 27,19
|% 72,81
|3.343
|8.950
|28.209
|105
|53
|% 50
|12.448
|12.293
|% 84
|Çaldıran
|% 38,31
|% 61,69
|2.317
|3.731
|31.796
|118
|35
|% 30
|6.279
|6.048
|% 68
|Çatak
|% 39,48
|% 60,52
|1.432
|2.195
|11.640
|53
|23
|% 43
|3.742
|3.627
|% 80
|Edremit
|% 43,78
|% 56,22
|9.850
|12.650
|72.176
|195
|84
|% 43
|23.231
|22.500
|% 80
|Erciş
|% 55,05
|% 44,95
|19.257
|15.722
|95.620
|293
|158
|% 54
|35.435
|34.979
|% 69
|Gevaş
|% 58,26
|% 41,74
|7.537
|5.400
|17.474
|65
|65
|% 100
|13.463
|12.937
|% 77
|Gürpınar
|% 58,89
|% 41,11
|5.509
|3.845
|20.764
|98
|56
|% 57
|9.579
|9.354
|% 73
|İpekyolu
|% 48,55
|% 51,45
|17.844
|18.909
|174.858
|458
|133
|% 29
|37.879
|36.753
|% 79
|Muradiye
|% 43,49
|% 56,51
|3.294
|4.281
|26.937
|93
|40
|% 43
|7.896
|7.575
|% 67
|Özalp
|% 24,74
|% 75,26
|2.037
|6.195
|34.864
|119
|44
|% 37
|8.555
|8.232
|% 68
|Saray
|% 36,87
|% 63,13
|1.590
|2.723
|11.479
|40
|24
|% 60
|4.508
|4.313
|% 69
|Tuşba
|% 47,36
|% 52,64
|16.685
|18.544
|86.346
|253
|152
|% 60
|36.268
|35.229
|% 73