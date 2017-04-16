Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 47,33% 52,6793.939104.517619.9471.924897% 47203.982198.456% 74Bahçesaray% 70,28% 29,723.2441.3727.7843430% 884.6994.616% 73Başkale% 27,19% 72,813.3438.95028.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 47,33% 52,6793.939104.517619.9471.924897% 47203.982198.456% 74
Bahçesaray% 70,28% 29,723.2441.3727.7843430% 884.6994.616% 73
Başkale% 27,19% 72,813.3438.95028.20910553% 5012.44812.293% 84
Çaldıran% 38,31% 61,692.3173.73131.79611835% 306.2796.048% 68
Çatak% 39,48% 60,521.4322.19511.6405323% 433.7423.627% 80
Edremit% 43,78% 56,229.85012.65072.17619584% 4323.23122.500% 80
Erciş% 55,05% 44,9519.25715.72295.620293158% 5435.43534.979% 69
Gevaş% 58,26% 41,747.5375.40017.4746565% 10013.46312.937% 77
Gürpınar% 58,89% 41,115.5093.84520.7649856% 579.5799.354% 73
İpekyolu% 48,55% 51,4517.84418.909174.858458133% 2937.87936.753% 79
Muradiye% 43,49% 56,513.2944.28126.9379340% 437.8967.575% 67
Özalp% 24,74% 75,262.0376.19534.86411944% 378.5558.232% 68
Saray% 36,87% 63,131.5902.72311.4794024% 604.5084.313% 69
Tuşba% 47,36% 52,6416.68518.54486.346253152% 6036.26835.229% 73
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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