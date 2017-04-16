Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 49,18% 50,8267.51469.754619.9471.924664% 35141.076137.268% 73Bahçesaray% 70,25% 29,753.2391.3727.7843430% 884.7204.611% 73Başkale% 26,27% 73,732.5287.09628.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Van
|% 49,18
|% 50,82
|67.514
|69.754
|619.947
|1.924
|664
|% 35
|141.076
|137.268
|% 73
|Bahçesaray
|% 70,25
|% 29,75
|3.239
|1.372
|7.784
|34
|30
|% 88
|4.720
|4.611
|% 73
|Başkale
|% 26,27
|% 73,73
|2.528
|7.096
|28.209
|105
|43
|% 41
|9.756
|9.624
|% 84
|Çaldıran
|% 36,97
|% 63,03
|1.858
|3.168
|31.796
|118
|30
|% 25
|5.227
|5.026
|% 68
|Çatak
|% 41,72
|% 58,28
|980
|1.369
|11.640
|53
|15
|% 28
|2.441
|2.349
|% 80
|Edremit
|% 46,6
|% 53,4
|5.517
|6.323
|72.176
|195
|48
|% 25
|12.237
|11.840
|% 77
|Erciş
|% 55
|% 45
|13.708
|11.216
|95.620
|293
|117
|% 40
|25.245
|24.924
|% 69
|Gevaş
|% 58,23
|% 41,77
|7.006
|5.025
|17.474
|65
|63
|% 97
|12.494
|12.031
|% 75
|Gürpınar
|% 59,03
|% 40,97
|4.265
|2.960
|20.764
|98
|45
|% 46
|7.408
|7.225
|% 72
|İpekyolu
|% 52,85
|% 47,15
|11.617
|10.363
|174.858
|458
|84
|% 18
|22.658
|21.980
|% 77
|Muradiye
|% 44,98
|% 55,02
|2.455
|3.003
|26.937
|93
|30
|% 32
|5.660
|5.458
|% 66
|Özalp
|% 23,33
|% 76,67
|1.229
|4.039
|34.864
|119
|30
|% 25
|5.491
|5.268
|% 67
|Saray
|% 39,9
|% 60,1
|1.499
|2.258
|11.479
|40
|21
|% 52
|3.937
|3.757
|% 71
|Tuşba
|% 50,11
|% 49,89
|11.613
|11.562
|86.346
|253
|108
|% 43
|23.802
|23.175
|% 73