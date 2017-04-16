Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıVan% 49,18% 50,8267.51469.754619.9471.924664% 35141.076137.268% 73Bahçesaray% 70,25% 29,753.2391.3727.7843430% 884.7204.611% 73Başkale% 26,27% 73,732.5287.09628.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Van

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Van% 49,18% 50,8267.51469.754619.9471.924664% 35141.076137.268% 73
Bahçesaray% 70,25% 29,753.2391.3727.7843430% 884.7204.611% 73
Başkale% 26,27% 73,732.5287.09628.20910543% 419.7569.624% 84
Çaldıran% 36,97% 63,031.8583.16831.79611830% 255.2275.026% 68
Çatak% 41,72% 58,289801.36911.6405315% 282.4412.349% 80
Edremit% 46,6% 53,45.5176.32372.17619548% 2512.23711.840% 77
Erciş% 55% 4513.70811.21695.620293117% 4025.24524.924% 69
Gevaş% 58,23% 41,777.0065.02517.4746563% 9712.49412.031% 75
Gürpınar% 59,03% 40,974.2652.96020.7649845% 467.4087.225% 72
İpekyolu% 52,85% 47,1511.61710.363174.85845884% 1822.65821.980% 77
Muradiye% 44,98% 55,022.4553.00326.9379330% 325.6605.458% 66
Özalp% 23,33% 76,671.2294.03934.86411930% 255.4915.268% 67
Saray% 39,9% 60,11.4992.25811.4794021% 523.9373.757% 71
Tuşba% 50,11% 49,8911.61311.56286.346253108% 4323.80223.175% 73
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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