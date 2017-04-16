Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,04% 52,96109.276123.016262.877840840% 100237.153232.292% 90Merkez% 48,88% 51,1275.01778.462172.314495495% 100156.348153.479% 91Banaz% 44,9% 55,110.85313.32127.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 47,04% 52,96109.276123.016262.877840840% 100237.153232.292% 90
Merkez% 48,88% 51,1275.01778.462172.314495495% 100156.348153.479% 91
Banaz% 44,9% 55,110.85313.32127.823101101% 10024.79924.174% 89
Eşme% 39,75% 60,259.70814.71227.905116116% 10024.91524.420% 89
Karahallı% 50,28% 49,723.5133.4748.3973030% 1007.2526.987% 86
Sivaslı% 46,28% 53,726.3247.34215.6495252% 10014.05913.666% 90
Ulubey% 40,36% 59,643.8615.70510.7894646% 1009.7809.566% 91

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