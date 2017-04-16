Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,04% 52,96109.267123.013262.877840840% 100237.132232.280% 90Merkez% 48,88% 51,1275.00878.459172.314495495% 100156.326153.467% 91Banaz% 44,9% 55,110.85313.32127.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 47,04
|% 52,96
|109.267
|123.013
|262.877
|840
|840
|% 100
|237.132
|232.280
|% 90
|Merkez
|% 48,88
|% 51,12
|75.008
|78.459
|172.314
|495
|495
|% 100
|156.326
|153.467
|% 91
|Banaz
|% 44,9
|% 55,1
|10.853
|13.321
|27.823
|101
|101
|% 100
|24.799
|24.174
|% 89
|Eşme
|% 39,75
|% 60,25
|9.708
|14.712
|27.905
|116
|116
|% 100
|24.915
|24.420
|% 89
|Karahallı
|% 50,28
|% 49,72
|3.513
|3.474
|8.397
|30
|30
|% 100
|7.252
|6.987
|% 86
|Sivaslı
|% 46,28
|% 53,72
|6.324
|7.342
|15.649
|52
|52
|% 100
|14.059
|13.666
|% 90
|Ulubey
|% 40,36
|% 59,64
|3.861
|5.705
|10.789
|46
|46
|% 100
|9.781
|9.566
|% 91