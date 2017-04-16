Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,03% 52,97109.088122.853262.877840839% 100236.707231.941% 90Merkez% 48,88% 51,1274.84578.289172.314495494% 100155.942153.134% 91Banaz% 44,92% 55,0810.85013.30627.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 47,03% 52,97109.088122.853262.877840839% 100236.707231.941% 90
Merkez% 48,88% 51,1274.84578.289172.314495494% 100155.942153.134% 91
Banaz% 44,92% 55,0810.85013.30627.823101101% 10024.77424.156% 89
Eşme% 39,76% 60,249.70814.71027.905116116% 10024.87124.418% 89
Karahallı% 50,28% 49,723.5133.4748.3973030% 1007.2526.987% 86
Sivaslı% 46,29% 53,716.3247.33815.6495252% 10014.07313.662% 90
Ulubey% 40,15% 59,853.8485.73610.7894646% 1009.7959.584% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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