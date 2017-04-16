Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,03% 52,97109.088122.853262.877840839% 100236.707231.941% 90Merkez% 48,88% 51,1274.84578.289172.314495494% 100155.942153.134% 91Banaz% 44,92% 55,0810.85013.30627.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 47,03
|% 52,97
|109.088
|122.853
|262.877
|840
|839
|% 100
|236.707
|231.941
|% 90
|Merkez
|% 48,88
|% 51,12
|74.845
|78.289
|172.314
|495
|494
|% 100
|155.942
|153.134
|% 91
|Banaz
|% 44,92
|% 55,08
|10.850
|13.306
|27.823
|101
|101
|% 100
|24.774
|24.156
|% 89
|Eşme
|% 39,76
|% 60,24
|9.708
|14.710
|27.905
|116
|116
|% 100
|24.871
|24.418
|% 89
|Karahallı
|% 50,28
|% 49,72
|3.513
|3.474
|8.397
|30
|30
|% 100
|7.252
|6.987
|% 86
|Sivaslı
|% 46,29
|% 53,71
|6.324
|7.338
|15.649
|52
|52
|% 100
|14.073
|13.662
|% 90
|Ulubey
|% 40,15
|% 59,85
|3.848
|5.736
|10.789
|46
|46
|% 100
|9.795
|9.584
|% 91