Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,04% 52,96109.090122.839262.877840839% 100236.612231.929% 90Merkez% 48,87% 51,1374.83578.281172.314495494% 100155.891153.116% 91Banaz% 44,94% 55,0610.85813.30127.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 47,04
|% 52,96
|109.090
|122.839
|262.877
|840
|839
|% 100
|236.612
|231.929
|% 90
|Merkez
|% 48,87
|% 51,13
|74.835
|78.281
|172.314
|495
|494
|% 100
|155.891
|153.116
|% 91
|Banaz
|% 44,94
|% 55,06
|10.858
|13.301
|27.823
|101
|101
|% 100
|24.761
|24.159
|% 89
|Eşme
|% 39,77
|% 60,23
|9.712
|14.710
|27.905
|116
|116
|% 100
|24.854
|24.422
|% 89
|Karahallı
|% 50,28
|% 49,72
|3.513
|3.474
|8.397
|30
|30
|% 100
|7.252
|6.987
|% 86
|Sivaslı
|% 46,29
|% 53,71
|6.324
|7.338
|15.649
|52
|52
|% 100
|14.062
|13.662
|% 90
|Ulubey
|% 40,15
|% 59,85
|3.848
|5.735
|10.789
|46
|46
|% 100
|9.792
|9.583
|% 91