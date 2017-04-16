Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,04% 52,96109.090122.839262.877840839% 100236.612231.929% 90Merkez% 48,87% 51,1374.83578.281172.314495494% 100155.891153.116% 91Banaz% 44,94% 55,0610.85813.30127.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 47,04% 52,96109.090122.839262.877840839% 100236.612231.929% 90
Merkez% 48,87% 51,1374.83578.281172.314495494% 100155.891153.116% 91
Banaz% 44,94% 55,0610.85813.30127.823101101% 10024.76124.159% 89
Eşme% 39,77% 60,239.71214.71027.905116116% 10024.85424.422% 89
Karahallı% 50,28% 49,723.5133.4748.3973030% 1007.2526.987% 86
Sivaslı% 46,29% 53,716.3247.33815.6495252% 10014.06213.662% 90
Ulubey% 40,15% 59,853.8485.73510.7894646% 1009.7929.583% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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