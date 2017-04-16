Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,09% 52,91108.361121.761262.877840834% 99234.718230.122% 90Merkez% 48,92% 51,0874.05477.324172.314495489% 99154.123151.378% 91Banaz% 44,95% 55,0510.86013.30127.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 47,09% 52,91108.361121.761262.877840834% 99234.718230.122% 90
Merkez% 48,92% 51,0874.05477.324172.314495489% 99154.123151.378% 91
Banaz% 44,95% 55,0510.86013.30127.823101101% 10024.73324.161% 89
Eşme% 39,77% 60,239.71214.70927.905116116% 10024.83524.421% 89
Karahallı% 50,28% 49,723.5133.4748.3973030% 1007.2546.987% 86
Sivaslı% 46,9% 53,16.3747.21815.6495252% 10013.98313.592% 89
Ulubey% 40,15% 59,853.8485.73510.7894646% 1009.7909.583% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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