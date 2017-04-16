Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,09% 52,91108.361121.761262.877840834% 99234.718230.122% 90Merkez% 48,92% 51,0874.05477.324172.314495489% 99154.123151.378% 91Banaz% 44,95% 55,0510.86013.30127.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 47,09
|% 52,91
|108.361
|121.761
|262.877
|840
|834
|% 99
|234.718
|230.122
|% 90
|Merkez
|% 48,92
|% 51,08
|74.054
|77.324
|172.314
|495
|489
|% 99
|154.123
|151.378
|% 91
|Banaz
|% 44,95
|% 55,05
|10.860
|13.301
|27.823
|101
|101
|% 100
|24.733
|24.161
|% 89
|Eşme
|% 39,77
|% 60,23
|9.712
|14.709
|27.905
|116
|116
|% 100
|24.835
|24.421
|% 89
|Karahallı
|% 50,28
|% 49,72
|3.513
|3.474
|8.397
|30
|30
|% 100
|7.254
|6.987
|% 86
|Sivaslı
|% 46,9
|% 53,1
|6.374
|7.218
|15.649
|52
|52
|% 100
|13.983
|13.592
|% 89
|Ulubey
|% 40,15
|% 59,85
|3.848
|5.735
|10.789
|46
|46
|% 100
|9.790
|9.583
|% 91