Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,26% 52,74106.590118.969262.877840817% 97230.066225.559% 90Merkez% 49% 5173.11776.114172.314495483% 98151.937149.231% 91Banaz% 44,95% 55,0510.86013.29927.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 47,26
|% 52,74
|106.590
|118.969
|262.877
|840
|817
|% 97
|230.066
|225.559
|% 90
|Merkez
|% 49
|% 51
|73.117
|76.114
|172.314
|495
|483
|% 98
|151.937
|149.231
|% 91
|Banaz
|% 44,95
|% 55,05
|10.860
|13.299
|27.823
|101
|101
|% 100
|24.727
|24.159
|% 89
|Eşme
|% 40,33
|% 59,67
|8.873
|13.128
|27.905
|116
|105
|% 91
|22.384
|22.001
|% 89
|Karahallı
|% 50,28
|% 49,72
|3.513
|3.474
|8.397
|30
|30
|% 100
|7.254
|6.987
|% 86
|Sivaslı
|% 46,91
|% 53,09
|6.379
|7.219
|15.649
|52
|52
|% 100
|13.977
|13.598
|% 89
|Ulubey
|% 40,15
|% 59,85
|3.848
|5.735
|10.789
|46
|46
|% 100
|9.787
|9.583
|% 91