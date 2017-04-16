Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,26% 52,74106.590118.969262.877840817% 97230.066225.559% 90Merkez% 49% 5173.11776.114172.314495483% 98151.937149.231% 91Banaz% 44,95% 55,0510.86013.29927.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 47,26% 52,74106.590118.969262.877840817% 97230.066225.559% 90
Merkez% 49% 5173.11776.114172.314495483% 98151.937149.231% 91
Banaz% 44,95% 55,0510.86013.29927.823101101% 10024.72724.159% 89
Eşme% 40,33% 59,678.87313.12827.905116105% 9122.38422.001% 89
Karahallı% 50,28% 49,723.5133.4748.3973030% 1007.2546.987% 86
Sivaslı% 46,91% 53,096.3797.21915.6495252% 10013.97713.598% 89
Ulubey% 40,15% 59,853.8485.73510.7894646% 1009.7879.583% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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