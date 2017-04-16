Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,27% 52,7353.46059.628262.877840458% 55115.339113.088% 90Merkez% 49,84% 50,1631.86032.067172.314495226% 4665.05763.927% 90Banaz% 45,26% 54,746.2597.57127.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 47,27
|% 52,73
|53.460
|59.628
|262.877
|840
|458
|% 55
|115.339
|113.088
|% 90
|Merkez
|% 49,84
|% 50,16
|31.860
|32.067
|172.314
|495
|226
|% 46
|65.057
|63.927
|% 90
|Banaz
|% 45,26
|% 54,74
|6.259
|7.571
|27.823
|101
|61
|% 60
|14.131
|13.830
|% 89
|Eşme
|% 41,4
|% 58,6
|4.612
|6.527
|27.905
|116
|63
|% 54
|11.271
|11.139
|% 89
|Karahallı
|% 51,12
|% 48,88
|3.002
|2.871
|8.397
|30
|26
|% 87
|6.081
|5.873
|% 86
|Sivaslı
|% 44,86
|% 55,14
|4.221
|5.188
|15.649
|52
|38
|% 73
|9.706
|9.409
|% 89
|Ulubey
|% 39,35
|% 60,65
|3.506
|5.404
|10.789
|46
|44
|% 96
|9.093
|8.910
|% 91