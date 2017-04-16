Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 47,27% 52,7353.46059.628262.877840458% 55115.339113.088% 90Merkez% 49,84% 50,1631.86032.067172.314495226% 4665.05763.927% 90Banaz% 45,26% 54,746.2597.57127.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 47,27% 52,7353.46059.628262.877840458% 55115.339113.088% 90
Merkez% 49,84% 50,1631.86032.067172.314495226% 4665.05763.927% 90
Banaz% 45,26% 54,746.2597.57127.82310161% 6014.13113.830% 89
Eşme% 41,4% 58,64.6126.52727.90511663% 5411.27111.139% 89
Karahallı% 51,12% 48,883.0022.8718.3973026% 876.0815.873% 86
Sivaslı% 44,86% 55,144.2215.18815.6495238% 739.7069.409% 89
Ulubey% 39,35% 60,653.5065.40410.7894644% 969.0938.910% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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