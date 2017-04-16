Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 48,08% 51,9232.82035.447262.877840306% 3669.66968.267% 90Merkez% 52,14% 47,8617.39015.963172.314495132% 2733.93433.353% 90Banaz% 47,6% 52,44.5845.04627.82310146% 469.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 48,08
|% 51,92
|32.820
|35.447
|262.877
|840
|306
|% 36
|69.669
|68.267
|% 90
|Merkez
|% 52,14
|% 47,86
|17.390
|15.963
|172.314
|495
|132
|% 27
|33.934
|33.353
|% 90
|Banaz
|% 47,6
|% 52,4
|4.584
|5.046
|27.823
|101
|46
|% 46
|9.832
|9.630
|% 88
|Eşme
|% 42,78
|% 57,22
|3.521
|4.710
|27.905
|116
|50
|% 43
|8.347
|8.231
|% 89
|Karahallı
|% 48,18
|% 51,82
|1.348
|1.450
|8.397
|30
|14
|% 47
|2.894
|2.798
|% 86
|Sivaslı
|% 47,05
|% 52,95
|3.002
|3.378
|15.649
|52
|28
|% 54
|6.626
|6.380
|% 90
|Ulubey
|% 37,78
|% 62,22
|2.975
|4.900
|10.789
|46
|36
|% 78
|8.036
|7.875
|% 91