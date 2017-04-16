Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 48,08% 51,9232.82035.447262.877840306% 3669.66968.267% 90Merkez% 52,14% 47,8617.39015.963172.314495132% 2733.93433.353% 90Banaz% 47,6% 52,44.5845.04627.82310146% 469.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 48,08% 51,9232.82035.447262.877840306% 3669.66968.267% 90
Merkez% 52,14% 47,8617.39015.963172.314495132% 2733.93433.353% 90
Banaz% 47,6% 52,44.5845.04627.82310146% 469.8329.630% 88
Eşme% 42,78% 57,223.5214.71027.90511650% 438.3478.231% 89
Karahallı% 48,18% 51,821.3481.4508.3973014% 472.8942.798% 86
Sivaslı% 47,05% 52,953.0023.37815.6495228% 546.6266.380% 90
Ulubey% 37,78% 62,222.9754.90010.7894636% 788.0367.875% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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