Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 50,72% 49,2816.67316.197262.877840176% 2133.62032.870% 90Merkez% 57,05% 42,957.4345.597172.31449566% 1313.26813.031% 90Banaz% 51,18% 48,822.7392.61327.82310130% 305.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 50,72% 49,2816.67316.197262.877840176% 2133.62032.870% 90
Merkez% 57,05% 42,957.4345.597172.31449566% 1313.26813.031% 90
Banaz% 51,18% 48,822.7392.61327.82310130% 305.4785.352% 88
Eşme% 45,05% 54,952.2072.69227.90511633% 284.9944.899% 89
Karahallı% 46,35% 53,656097058.397308% 271.3471.314% 87
Sivaslı% 51,38% 48,621.6201.53315.6495215% 293.3053.153% 94
Ulubey% 40,3% 59,72.0643.05710.7894624% 525.2285.121% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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