Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 50,72% 49,2816.67316.197262.877840176% 2133.62032.870% 90Merkez% 57,05% 42,957.4345.597172.31449566% 1313.26813.031% 90Banaz% 51,18% 48,822.7392.61327.82310130% 305.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 50,72
|% 49,28
|16.673
|16.197
|262.877
|840
|176
|% 21
|33.620
|32.870
|% 90
|Merkez
|% 57,05
|% 42,95
|7.434
|5.597
|172.314
|495
|66
|% 13
|13.268
|13.031
|% 90
|Banaz
|% 51,18
|% 48,82
|2.739
|2.613
|27.823
|101
|30
|% 30
|5.478
|5.352
|% 88
|Eşme
|% 45,05
|% 54,95
|2.207
|2.692
|27.905
|116
|33
|% 28
|4.994
|4.899
|% 89
|Karahallı
|% 46,35
|% 53,65
|609
|705
|8.397
|30
|8
|% 27
|1.347
|1.314
|% 87
|Sivaslı
|% 51,38
|% 48,62
|1.620
|1.533
|15.649
|52
|15
|% 29
|3.305
|3.153
|% 94
|Ulubey
|% 40,3
|% 59,7
|2.064
|3.057
|10.789
|46
|24
|% 52
|5.228
|5.121
|% 90