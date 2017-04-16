Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 51,96% 48,044.7644.405262.87784071% 89.3829.169% 91Merkez% 62,86% 37,141.620957172.31449523% 52.6252.577% 93Banaz% 55,79% 44,2168954627.82310112% 121.2771.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 51,96% 48,044.7644.405262.87784071% 89.3829.169% 91
Merkez% 62,86% 37,141.620957172.31449523% 52.6252.577% 93
Banaz% 55,79% 44,2168954627.82310112% 121.2771.235% 91
Eşme% 46,97% 53,039851.11227.90511617% 152.1442.097% 90
Karahallı% 33,97% 66,031603118.397304% 13481471% 90
Sivaslı% 72,31% 27,6931612115.649522% 4443437% 94
Ulubey% 42,26% 57,749941.35810.7894613% 282.4122.352% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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