Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 51,96% 48,044.7644.405262.87784071% 89.3829.169% 91Merkez% 62,86% 37,141.620957172.31449523% 52.6252.577% 93Banaz% 55,79% 44,2168954627.82310112% 121.2771.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 51,96
|% 48,04
|4.764
|4.405
|262.877
|840
|71
|% 8
|9.382
|9.169
|% 91
|Merkez
|% 62,86
|% 37,14
|1.620
|957
|172.314
|495
|23
|% 5
|2.625
|2.577
|% 93
|Banaz
|% 55,79
|% 44,21
|689
|546
|27.823
|101
|12
|% 12
|1.277
|1.235
|% 91
|Eşme
|% 46,97
|% 53,03
|985
|1.112
|27.905
|116
|17
|% 15
|2.144
|2.097
|% 90
|Karahallı
|% 33,97
|% 66,03
|160
|311
|8.397
|30
|4
|% 13
|481
|471
|% 90
|Sivaslı
|% 72,31
|% 27,69
|316
|121
|15.649
|52
|2
|% 4
|443
|437
|% 94
|Ulubey
|% 42,26
|% 57,74
|994
|1.358
|10.789
|46
|13
|% 28
|2.412
|2.352
|% 91