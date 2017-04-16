Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 60,66% 39,341.337867262.87784028% 32.2442.204% 93Merkez% 65,95% 34,05401207172.3144959% 2619608% 95Banaz% 68,7% 31,334915927.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Uşak% 60,66% 39,341.337867262.87784028% 32.2442.204% 93
Merkez% 65,95% 34,05401207172.3144959% 2619608% 95
Banaz% 68,7% 31,334915927.8231017% 7523508% 93
Eşme% 58,94% 41,0645831927.9051168% 7787777% 92
Karahallı% 40,82% 59,1820298.397301% 35149% 80
Sivaslı% 0% 00015.649520% 000% 0
Ulubey% 41,6% 58,410915310.789463% 7264262% 95
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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