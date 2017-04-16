Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Uşak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıUşak% 60,66% 39,341.337867262.87784028% 32.2442.204% 93Merkez% 65,95% 34,05401207172.3144959% 2619608% 95Banaz% 68,7% 31,334915927.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Uşak
|% 60,66
|% 39,34
|1.337
|867
|262.877
|840
|28
|% 3
|2.244
|2.204
|% 93
|Merkez
|% 65,95
|% 34,05
|401
|207
|172.314
|495
|9
|% 2
|619
|608
|% 95
|Banaz
|% 68,7
|% 31,3
|349
|159
|27.823
|101
|7
|% 7
|523
|508
|% 93
|Eşme
|% 58,94
|% 41,06
|458
|319
|27.905
|116
|8
|% 7
|787
|777
|% 92
|Karahallı
|% 40,82
|% 59,18
|20
|29
|8.397
|30
|1
|% 3
|51
|49
|% 80
|Sivaslı
|% 0
|% 0
|0
|0
|15.649
|52
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ulubey
|% 41,6
|% 58,4
|109
|153
|10.789
|46
|3
|% 7
|264
|262
|% 95