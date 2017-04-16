Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 19,66% 80,349.80040.04360.801487479% 9850.40549.843% 84Merkez% 14,25% 85,753.11618.74426.432118118% 10022.10021.860% 84Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.7344242%
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 19,66
|% 80,34
|9.800
|40.043
|60.801
|487
|479
|% 98
|50.405
|49.843
|% 84
|Merkez
|% 14,25
|% 85,75
|3.116
|18.744
|26.432
|118
|118
|% 100
|22.100
|21.860
|% 84
|Çemişgezek
|% 58,32
|% 41,68
|2.871
|2.052
|5.734
|42
|42
|% 100
|5.009
|4.923
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|35
|% 100
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 13,21
|% 86,79
|627
|4.119
|6.174
|81
|74
|% 91
|4.789
|4.746
|% 84
|Nazımiye
|% 10,55
|% 89,45
|199
|1.687
|2.323
|28
|28
|% 100
|1.909
|1.886
|% 82
|Ovacık
|% 9,94
|% 90,06
|368
|3.333
|4.960
|69
|69
|% 100
|3.735
|3.701
|% 75
|Pertek
|% 26,02
|% 73,98
|1.867
|5.307
|8.373
|59
|59
|% 100
|7.265
|7.174
|% 87
|Pülümür
|% 12,94
|% 87,06
|275
|1.850
|2.510
|55
|54
|% 98
|2.144
|2.125
|% 86