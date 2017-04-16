Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 19,73% 80,279.67739.37360.801487456% 9449.60549.050% 83Merkez% 14,22% 85,783.08518.61326.432118114% 9721.93721.698% 83Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 19,73% 80,279.67739.37360.801487456% 9449.60549.050% 83
Merkez% 14,22% 85,783.08518.61326.432118114% 9721.93721.698% 83
Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.7344242% 1005.0094.923% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953535% 1003.4543.428% 80
Mazgirt% 13% 875353.5806.1748160% 744.1534.115% 84
Nazımiye% 10,55% 89,451991.6872.3232828% 1001.9091.886% 82
Ovacık% 9,94% 90,063683.3334.9606969% 1003.7353.701% 75
Pertek% 26,02% 73,981.8675.3078.3735959% 1007.2657.174% 87
Pülümür% 12,94% 87,062751.8502.5105549% 892.1432.125% 86

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Çemişgezek, Mazgirt, Tunceli, Pülümür, Pertek, Ovacık, Hozat, Sandık, Hayır, Evet
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