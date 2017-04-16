Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 19,98% 80,029.59938.45560.801487432% 8948.59648.054% 83Merkez% 14,37% 85,633.08818.40026.432118106% 9021.72521.488% 83Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 19,98% 80,029.59938.45560.801487432% 8948.59648.054% 83
Merkez% 14,37% 85,633.08818.40026.432118106% 9021.72521.488% 83
Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.7344242% 1005.0094.923% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953535% 1003.4543.428% 80
Mazgirt% 13,45% 86,554833.1096.1748152% 643.6223.592% 83
Nazımiye% 10,57% 89,431991.6832.3232828% 1001.9031.882% 82
Ovacık% 9,94% 90,063683.3334.9606969% 1003.7353.701% 75
Pertek% 26,02% 73,981.8675.3078.3735959% 1007.2657.174% 87
Pülümür% 13,18% 86,822461.6202.5105541% 751.8831.866% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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