Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 19,98% 80,029.59938.45560.801487432% 8948.59648.054% 83Merkez% 14,37% 85,633.08818.40026.432118106% 9021.72521.488% 83Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 19,98
|% 80,02
|9.599
|38.455
|60.801
|487
|432
|% 89
|48.596
|48.054
|% 83
|Merkez
|% 14,37
|% 85,63
|3.088
|18.400
|26.432
|118
|106
|% 90
|21.725
|21.488
|% 83
|Çemişgezek
|% 58,32
|% 41,68
|2.871
|2.052
|5.734
|42
|42
|% 100
|5.009
|4.923
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|35
|% 100
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 13,45
|% 86,55
|483
|3.109
|6.174
|81
|52
|% 64
|3.622
|3.592
|% 83
|Nazımiye
|% 10,57
|% 89,43
|199
|1.683
|2.323
|28
|28
|% 100
|1.903
|1.882
|% 82
|Ovacık
|% 9,94
|% 90,06
|368
|3.333
|4.960
|69
|69
|% 100
|3.735
|3.701
|% 75
|Pertek
|% 26,02
|% 73,98
|1.867
|5.307
|8.373
|59
|59
|% 100
|7.265
|7.174
|% 87
|Pülümür
|% 13,18
|% 86,82
|246
|1.620
|2.510
|55
|41
|% 75
|1.883
|1.866
|% 86