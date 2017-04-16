Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 20,01% 79,999.48637.92060.801487424% 8747.94647.406% 84Merkez% 14,15% 85,852.98218.09126.432118101% 8621.31121.073% 84Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 20,01
|% 79,99
|9.486
|37.920
|60.801
|487
|424
|% 87
|47.946
|47.406
|% 84
|Merkez
|% 14,15
|% 85,85
|2.982
|18.091
|26.432
|118
|101
|% 86
|21.311
|21.073
|% 84
|Çemişgezek
|% 58,32
|% 41,68
|2.871
|2.052
|5.734
|42
|42
|% 100
|5.009
|4.923
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|35
|% 100
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 14,09
|% 85,91
|476
|2.903
|6.174
|81
|50
|% 62
|3.407
|3.379
|% 83
|Nazımiye
|% 10,57
|% 89,43
|199
|1.683
|2.323
|28
|28
|% 100
|1.903
|1.882
|% 82
|Ovacık
|% 9,94
|% 90,06
|368
|3.333
|4.960
|69
|69
|% 100
|3.735
|3.701
|% 75
|Pertek
|% 26,02
|% 73,98
|1.867
|5.307
|8.373
|59
|59
|% 100
|7.265
|7.174
|% 87
|Pülümür
|% 13,33
|% 86,67
|246
|1.600
|2.510
|55
|40
|% 73
|1.862
|1.846
|% 85