Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 20,16% 79,849.44137.37860.801487415% 8547.35246.819% 83Merkez% 14,16% 85,842.97017.99826.43211899% 8421.20320.968% 84Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 20,16% 79,849.44137.37860.801487415% 8547.35246.819% 83
Merkez% 14,16% 85,842.97017.99826.43211899% 8421.20320.968% 84
Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.7344242% 1005.0094.923% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953535% 1003.4543.428% 80
Mazgirt% 14,99% 85,014492.5476.1748145% 563.0222.996% 83
Nazımiye% 10,57% 89,431991.6832.3232828% 1001.9031.882% 82
Ovacık% 9,94% 90,063683.3334.9606969% 1003.7353.701% 75
Pertek% 26,02% 73,981.8675.3078.3735959% 1007.2657.174% 87
Pülümür% 13,74% 86,262401.5072.5105538% 691.7611.747% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Çemişgezek, Mazgirt, Tunceli, Pülümür, Pertek, Ovacık, Hozat, Ysk, Sandık
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