Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 20,16% 79,849.44137.37860.801487415% 8547.35246.819% 83Merkez% 14,16% 85,842.97017.99826.43211899% 8421.20320.968% 84Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 20,16
|% 79,84
|9.441
|37.378
|60.801
|487
|415
|% 85
|47.352
|46.819
|% 83
|Merkez
|% 14,16
|% 85,84
|2.970
|17.998
|26.432
|118
|99
|% 84
|21.203
|20.968
|% 84
|Çemişgezek
|% 58,32
|% 41,68
|2.871
|2.052
|5.734
|42
|42
|% 100
|5.009
|4.923
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|35
|% 100
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 14,99
|% 85,01
|449
|2.547
|6.174
|81
|45
|% 56
|3.022
|2.996
|% 83
|Nazımiye
|% 10,57
|% 89,43
|199
|1.683
|2.323
|28
|28
|% 100
|1.903
|1.882
|% 82
|Ovacık
|% 9,94
|% 90,06
|368
|3.333
|4.960
|69
|69
|% 100
|3.735
|3.701
|% 75
|Pertek
|% 26,02
|% 73,98
|1.867
|5.307
|8.373
|59
|59
|% 100
|7.265
|7.174
|% 87
|Pülümür
|% 13,74
|% 86,26
|240
|1.507
|2.510
|55
|38
|% 69
|1.761
|1.747
|% 85