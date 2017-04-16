Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 20,22% 79,789.40437.10460.801487399% 8247.03646.508% 83Merkez% 14,16% 85,842.97017.99826.43211899% 8421.20020.968% 84Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 20,22% 79,789.40437.10460.801487399% 8247.03646.508% 83
Merkez% 14,16% 85,842.97017.99826.43211899% 8421.20020.968% 84
Çemişgezek% 58,32% 41,682.8712.0525.7344242% 1005.0094.923% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953535% 1003.4543.428% 80
Mazgirt% 15,3% 84,74322.3926.1748141% 512.8482.824% 83
Nazımiye% 10,57% 89,431991.6832.3232828% 1001.9031.882% 82
Ovacık% 9,94% 90,063683.3334.9606961% 883.7353.701% 75
Pertek% 26,02% 73,981.8675.3078.3735959% 1007.2657.174% 87
Pülümür% 13,68% 86,322201.3882.5105534% 621.6221.608% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Çemişgezek, Mazgirt, Tunceli, Pülümür, Pertek, Ovacık, Hozat, Ysk, Sandık