Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 20,32% 79,689.39536.83060.801487391% 8046.74846.225% 83Merkez% 14,16% 85,842.97017.99826.43211899% 8421.20020.968% 84Çemişgezek% 58,33% 41,672.8712.0515.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 20,32
|% 79,68
|9.395
|36.830
|60.801
|487
|391
|% 80
|46.748
|46.225
|% 83
|Merkez
|% 14,16
|% 85,84
|2.970
|17.998
|26.432
|118
|99
|% 84
|21.200
|20.968
|% 84
|Çemişgezek
|% 58,33
|% 41,67
|2.871
|2.051
|5.734
|42
|42
|% 100
|5.008
|4.922
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|35
|% 100
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 16,14
|% 83,86
|431
|2.239
|6.174
|81
|37
|% 46
|2.692
|2.670
|% 82
|Nazımiye
|% 10,57
|% 89,43
|199
|1.683
|2.323
|28
|28
|% 100
|1.903
|1.882
|% 82
|Ovacık
|% 9,95
|% 90,05
|365
|3.304
|4.960
|69
|60
|% 87
|3.701
|3.669
|% 75
|Pertek
|% 26,02
|% 73,98
|1.867
|5.307
|8.373
|59
|59
|% 100
|7.265
|7.174
|% 87
|Pülümür
|% 14,22
|% 85,78
|215
|1.297
|2.510
|55
|31
|% 56
|1.525
|1.512
|% 84