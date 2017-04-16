Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 20,32% 79,689.39536.83060.801487391% 8046.74846.225% 83Merkez% 14,16% 85,842.97017.99826.43211899% 8421.20020.968% 84Çemişgezek% 58,33% 41,672.8712.0515.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 20,32% 79,689.39536.83060.801487391% 8046.74846.225% 83
Merkez% 14,16% 85,842.97017.99826.43211899% 8421.20020.968% 84
Çemişgezek% 58,33% 41,672.8712.0515.7344242% 1005.0084.922% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953535% 1003.4543.428% 80
Mazgirt% 16,14% 83,864312.2396.1748137% 462.6922.670% 82
Nazımiye% 10,57% 89,431991.6832.3232828% 1001.9031.882% 82
Ovacık% 9,95% 90,053653.3044.9606960% 873.7013.669% 75
Pertek% 26,02% 73,981.8675.3078.3735959% 1007.2657.174% 87
Pülümür% 14,22% 85,782151.2972.5105531% 561.5251.512% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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