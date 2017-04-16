Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 21,07% 78,938.71532.64160.801487324% 6741.89741.356% 83Merkez% 14,31% 85,692.75316.47926.43211891% 7719.43319.232% 83Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 21,07% 78,938.71532.64160.801487324% 6741.89741.356% 83
Merkez% 14,31% 85,692.75316.47926.43211891% 7719.43319.232% 83
Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.7344241% 984.9904.908% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953535% 1003.4543.428% 80
Mazgirt% 11,92% 88,081641.2126.1748117% 211.3911.376% 83
Nazımiye% 11,79% 88,211461.0922.3232815% 541.2551.238% 81
Ovacık% 11,03% 88,973602.9054.9606952% 753.2813.265% 75
Pertek% 26,27% 73,731.7664.9578.3735953% 906.8996.723% 87
Pülümür% 15,01% 84,991781.0082.5105520% 361.1941.186% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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