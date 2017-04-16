Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 21,07% 78,938.71532.64160.801487324% 6741.89741.356% 83Merkez% 14,31% 85,692.75316.47926.43211891% 7719.43319.232% 83Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 21,07
|% 78,93
|8.715
|32.641
|60.801
|487
|324
|% 67
|41.897
|41.356
|% 83
|Merkez
|% 14,31
|% 85,69
|2.753
|16.479
|26.432
|118
|91
|% 77
|19.433
|19.232
|% 83
|Çemişgezek
|% 58,5
|% 41,5
|2.871
|2.037
|5.734
|42
|41
|% 98
|4.990
|4.908
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|35
|% 100
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 11,92
|% 88,08
|164
|1.212
|6.174
|81
|17
|% 21
|1.391
|1.376
|% 83
|Nazımiye
|% 11,79
|% 88,21
|146
|1.092
|2.323
|28
|15
|% 54
|1.255
|1.238
|% 81
|Ovacık
|% 11,03
|% 88,97
|360
|2.905
|4.960
|69
|52
|% 75
|3.281
|3.265
|% 75
|Pertek
|% 26,27
|% 73,73
|1.766
|4.957
|8.373
|59
|53
|% 90
|6.899
|6.723
|% 87
|Pülümür
|% 15,01
|% 84,99
|178
|1.008
|2.510
|55
|20
|% 36
|1.194
|1.186
|% 82