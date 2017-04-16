Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 21,46% 78,548.40130.74960.801487304% 6239.69439.150% 83Merkez% 13,85% 86,152.58016.04226.43211889% 7518.81118.622% 83Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 21,46
|% 78,54
|8.401
|30.749
|60.801
|487
|304
|% 62
|39.694
|39.150
|% 83
|Merkez
|% 13,85
|% 86,15
|2.580
|16.042
|26.432
|118
|89
|% 75
|18.811
|18.622
|% 83
|Çemişgezek
|% 58,5
|% 41,5
|2.871
|2.037
|5.734
|42
|41
|% 98
|4.990
|4.908
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|35
|% 100
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 11,66
|% 88,34
|135
|1.023
|6.174
|81
|13
|% 16
|1.172
|1.158
|% 77
|Nazımiye
|% 11,79
|% 88,21
|146
|1.092
|2.323
|28
|15
|% 54
|1.255
|1.238
|% 81
|Ovacık
|% 11,34
|% 88,66
|315
|2.463
|4.960
|69
|48
|% 70
|2.784
|2.778
|% 73
|Pertek
|% 27,91
|% 72,09
|1.707
|4.410
|8.373
|59
|47
|% 80
|6.320
|6.117
|% 87
|Pülümür
|% 18,87
|% 81,13
|170
|731
|2.510
|55
|16
|% 29
|908
|901
|% 83