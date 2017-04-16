Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 21,46% 78,548.40130.74960.801487304% 6239.69439.150% 83Merkez% 13,85% 86,152.58016.04226.43211889% 7518.81118.622% 83Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 21,46% 78,548.40130.74960.801487304% 6239.69439.150% 83
Merkez% 13,85% 86,152.58016.04226.43211889% 7518.81118.622% 83
Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.7344241% 984.9904.908% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953535% 1003.4543.428% 80
Mazgirt% 11,66% 88,341351.0236.1748113% 161.1721.158% 77
Nazımiye% 11,79% 88,211461.0922.3232815% 541.2551.238% 81
Ovacık% 11,34% 88,663152.4634.9606948% 702.7842.778% 73
Pertek% 27,91% 72,091.7074.4108.3735947% 806.3206.117% 87
Pülümür% 18,87% 81,131707312.5105516% 29908901% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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