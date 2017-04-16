Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 21,76% 78,248.23829.62660.801487295% 6138.38237.864% 83Merkez% 13,86% 86,142.51015.60426.43211888% 7518.29618.114% 82Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tunceli% 21,76% 78,248.23829.62660.801487295% 6138.38237.864% 83
Merkez% 13,86% 86,142.51015.60426.43211888% 7518.29618.114% 82
Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.7344241% 984.9904.908% 87
Hozat% 13,91% 86,094772.9514.2953535% 1003.4543.428% 80
Mazgirt% 11,66% 88,341351.0236.1748113% 161.1711.158% 77
Nazımiye% 11,67% 88,331148632.3232814% 50990977% 82
Ovacık% 11,64% 88,363122.3684.9606945% 652.6842.680% 73
Pertek% 28,42% 71,581.6874.2488.3735944% 756.1295.935% 86
Pülümür% 19,88% 80,121325322.5105515% 27668664% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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