Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tunceli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTunceli% 21,76% 78,248.23829.62660.801487295% 6138.38237.864% 83Merkez% 13,86% 86,142.51015.60426.43211888% 7518.29618.114% 82Çemişgezek% 58,5% 41,52.8712.0375.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tunceli
|% 21,76
|% 78,24
|8.238
|29.626
|60.801
|487
|295
|% 61
|38.382
|37.864
|% 83
|Merkez
|% 13,86
|% 86,14
|2.510
|15.604
|26.432
|118
|88
|% 75
|18.296
|18.114
|% 82
|Çemişgezek
|% 58,5
|% 41,5
|2.871
|2.037
|5.734
|42
|41
|% 98
|4.990
|4.908
|% 87
|Hozat
|% 13,91
|% 86,09
|477
|2.951
|4.295
|35
|35
|% 100
|3.454
|3.428
|% 80
|Mazgirt
|% 11,66
|% 88,34
|135
|1.023
|6.174
|81
|13
|% 16
|1.171
|1.158
|% 77
|Nazımiye
|% 11,67
|% 88,33
|114
|863
|2.323
|28
|14
|% 50
|990
|977
|% 82
|Ovacık
|% 11,64
|% 88,36
|312
|2.368
|4.960
|69
|45
|% 65
|2.684
|2.680
|% 73
|Pertek
|% 28,42
|% 71,58
|1.687
|4.248
|8.373
|59
|44
|% 75
|6.129
|5.935
|% 86
|Pülümür
|% 19,88
|% 80,12
|132
|532
|2.510
|55
|15
|% 27
|668
|664
|% 89